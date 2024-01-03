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Кременчук

Німецькі партнери передали Кременчуку рятувальний автомобіль

Сьогодні, 15:32 Переглядів: 282

 

Мерія пише, що він за кілька днів вже виїде на чергування, тоді як надзвичайники кажуть, що автівку ще не отримали

Німецькі партнери передали Кременчуку новий аварійно-рятувальний автомобіль. Про це повідомляє пресслужба Кременчуцької міської ради.

Пресслужба мерії назвала автомобіль «незламомобілем» — він оснащений генератором, тепловою гарматою та іншим необхідним для роботи рятувальників обладнанням.

Приїхав він до Кременчука із німецького міста Тюбінген завдяки співпраці кременчуцького волонтера Олега Марича із європейськими партнерами, зокрема лорд-мером Тюбінгена Борисом Палмером.

За повідомленням міськради, уже за декілька днів машина виїде на чергування та допомагатиме кременчуцьким рятувальникам долати надзвичайні ситуації у місті.

Проте, як повідомив пресофіцер Кременчуцького райуправління Державної служби з надзвичайних ситуацій Владислав Дяченко, станом на сьогодні, автомобіль на підрозділи пожежної охорони міста не передавали.

 

Нагадаємо, нещодавно гуманітарну допомогу від Червоного Хреста отримав Кременчукводоканал. Також громада литовського міста-побратима Алітуса передала кременчуцькій дитячій стоматполіклініці нове обладнання.

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Автор: Яна Гудзь Джерело фото: Кременчуцька міська рада
Теги: Кременчук пожежний автомобіль рятувальники міжнародна допомога ДСНС
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