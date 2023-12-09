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Кременчук

Кременчукводоканал отримав чергову гуманітарку від Червоного Хреста

Сьогодні, 08:00 Переглядів: 149

 

Це необхідне для роботи нове обладнання

Комунальне підприємство «Кременчукводоканал» отримало від Міжнародного комітету Червоного Хреста чергову партію гуманітарної допомоги. Це дві  мотопомпи фірми Caffini та два  занурювальні насоси Сaprari для відкачування води   під час ліквідації аварійних ситуацій.  Також  комунальному підприємству  передали 2 зварювальні апарати та 5 наборів затискачів для виконання зварювальних робіт.

Це обладнання  сприятиме швидшому та якіснішому проведенню аварійно-відновлювальних робіт на мережах водопостачання та водовідведення.

Нагадаємо, цього тижня Кременчуцька дитяча стоматполіклініка отримала гуманітарну допомогу від литовського міста-побратима. Також промислові підприємства Кременчуцького району отримають 12 генераторів.

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Автор: Яна Гудзь
Теги: Кременчук Кременчукводоканал гуманітарна допомога Червоний Хрест
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