Кременчукводоканал отримав чергову гуманітарку від Червоного Хреста

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Це необхідне для роботи нове обладнання

Комунальне підприємство «Кременчукводоканал» отримало від Міжнародного комітету Червоного Хреста чергову партію гуманітарної допомоги. Це дві мотопомпи фірми Caffini та два занурювальні насоси Сaprari для відкачування води під час ліквідації аварійних ситуацій. Також комунальному підприємству передали 2 зварювальні апарати та 5 наборів затискачів для виконання зварювальних робіт.

Це обладнання сприятиме швидшому та якіснішому проведенню аварійно-відновлювальних робіт на мережах водопостачання та водовідведення.

Нагадаємо, цього тижня Кременчуцька дитяча стоматполіклініка отримала гуманітарну допомогу від литовського міста-побратима. Також промислові підприємства Кременчуцького району отримають 12 генераторів.