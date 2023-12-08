Якою буде погода у Кременчуці цими вихідними

Вихідними кременчужанам прогнозують хмарну та холодну погоду.

За даними сайтів прогнозу погоди, у суботу, 9 грудня, вдень очікується 0...-1°C. У Кременчуці протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Вітер буде північно-східного напрямку. Уночі очікується дрібний сніг. Протягом усього дня, починаючи з ранку, опадів не передбачається.

Наступного дня, 10 грудня, вдень стовпчики термометрів також покажуть +1°C. Хмарна погода протримається у Кременчуці увесь день.

Вітер буде південно-східного напрямку. Опадів не очікується.