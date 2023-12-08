У першості Ferrexpo з футзалу з’явились лідери турнірної таблиці

У фізкультурно-оздоровчому комплексі Горішніх Плавнів стартували змагання серед працівників Полтавського ГЗК, Єристівського ГЗК та Біланівського ГЗК, а також підприємств-підрядників за право називатися кращими футболістами. Про це повідомляє телеканал «ГОК».
Так у першості з футзалу після трьох турів команди «Феррострой», «ЄГЗК-1» та «ДЗФ» набрали однакову кількість очок.
На думку суддів, зустріч команди «ЄГЗК-1» з командою «ІТ-дирекції» визнано найзапеклішою з-поміж інших матчів впродовж трьох турів.
Без жодної поразки в турнірі відіграла команда «Феррострой», яка показує високі результати, втім іноді дає й суперникам забити м’яча.
Попереду в спортсменів компанії ще низка матчів. Другий тур відбудеться вже 17 грудня, де й стане зрозуміло, хто ж вартий називатися кращими. «ІТ-Дирекція» зіграє з «ДЗФ», а «ЄГЗК-1» зустрінеться з командою «Феррострой».
Проте вже четвертий тур першості Ferrexpo, що відбувся 4 грудня, яскраво показав — в боротьбі за кубок кожна з команд готова давати відсіч супернику.
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