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Кременчук

До Дня енергетиків у Кременчуцькому університеті відбувся день відкритих дверей

Сьогодні, 20:54 Переглядів: 123

 

Зібралися учні зі шкіл Кременчука, Кременчуцького та Горішньоплавнівського коледжів

Сьогодні, 8 грудня, в Інституті електричної інженерії та інформаційних технологій Кременчуцького Національного університету імені Михайла Остроградського до Дня енергетика відбувся день відкритих дверей.

 

Як розповів директор Інституту електричної інженерії та інформаційних технологій КрНУ Олексій Чорний, організатором сьогоднішнього заходу є кафедра систем автоматичного управління електроприводу, а також кафедра електротехніки КрНУ. На нього були запрошені перш за все, учні зі шкіл Кременчука, Кременчуцького коледжу, коледжу з Горішніх Плавнів та інших навчальних закладів.

 

Профорієнтаційний захід розпочався об 11.45 з реєстрації учасників у фоє першого корпусу КрНУ. Після цього усі учасники пішли на науково-технічну виставку промислового обладнання, де познайомилися з лабораторним обладнанням кафедр систем автоматичного управління електроприводу та електротехніки.

 

– Ми запросили провідні фірми й підприємства Кременчука, які зробили тут виставку свого обладнання для того, щоб знову ж таки майбутні абітурієнти, а зараз ще діти, познайомилися з тим, з чим їм в майбутньому доведеться працювати, – розповів Олексій Чорний.

Після виставки юні електрики перемістилися в аудиторію на перегляд презентації доповіді «Енергетичні незалежність та безпека – майбутнє України». Також майбутні абітурієнти взяли участь у вікторині за тематикою електрики. Хто перший підіймав руку та відповідав правильно, отримував смачний приз – корисний солодкий батончик.

 

Далі усі пішли на перерву. Під час кава-брейку була музикальна пауза, яка складалася з пісень та танців виконаних студентами КрНУ.

 

Потім розпочався Круглий стіл з роботодавцями. Під час нього представники підприємств Кременчука розповіли майбутнім абітурієнтам про лабораторії університету та актуальність спеціальності.

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Автор: Дарія Згура
Теги: енергетика КрНУ день відкритих дверей
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