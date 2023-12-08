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Кременчук

Чотири автівки зіткнулися у Кременчуці на проспекті Свободи

Сьогодні, 20:07 Переглядів: 33

 

Рух на дорозі частково ускладнено

8 грудня близько 19.40 у Кременчуці на шляхопроводі на проспекті Свободи зіткнулися чотири легкові автомобілі. Про це повідомляють читачі Кременчуцького Телеграфа.

Рух на дорозі ускладнений в сторону Молодіжного. Плануйте свій рух у цьому районі завчасно.

Нагадуємо, протягом останніх двох днів на Полтавщині спостерігається погіршення погодних умов. Рух на дорогах ускладнений. У результаті зіткнення двох автомобілів одна пасажирка загинула. Поблизу села Герасимівка вантажівка злетіла в кювет. На дорозі з Кременчука на Полтаву через Соснівку ускладнений рух. 

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Автор: Яна Гудзь
Теги: Кременчук ДТП проспект Свободи Молодіжний
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