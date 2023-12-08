Ветеран війни з Кременчука виборює право взяти участь у міжнародних змаганнях Повітряних сил США

Сьогодні, 20:00 Переглядів: 6

Роман Романов хоче повторити успіх свого командира — майора Євгенія Кірейонка, який на Іграх Нескорених у Дюссельдорфі у 2023 році виборов срібло в естафеті з плавання

За підтримки Міністерства у справах ветеранів України наразі проводить навчально-тренувальний збір з відбору кандидатів до складу національної збірної команди для участі у міжнародних спортивних змаганнях Повітряних сил США (United States Air Force Trials), які відбудуться у березні 2024 року у Лас-Вегасі. Це реабілітаційний захід з адаптивних видів спорту для військових та ветеранів, які отримали травми або захворювання під час захисту Батьківщини з 2014 року й до сьогодні. Всеукраїнські змагання та відбір учасників пройдуть на спортивній базі під Києвом з 12 по 14 грудня.

Цей проєкт Мінветеранів розглядає, як важливий крок до реабілітації ветеранів війни у рамках проєкту «Розвиток спорту для ветеранів». Він також є доповненням до щорічних «Ігор Нескорених», що проводяться для ветеранів та ветеранок, які отримали травми, захворювання чи поранення під час виконання службових обов’язків у зоні бойових дій та мають інвалідність.

Цього року Invictus Games 2023 («Ігри Нескорених») проводилися у вересні в Дюссельдорфі (Німеччина) і представник Кременчука Євгеній Кірейонок виборов на них друге місце в естафеті з плавання 4 по 50 метрів.

Його справу вирішив продовжити другий кременчужанин — Роман Романов, який воював разом з майором Євгенієм Кірейонком у 2022 році у складі 71-ї окремої єгерської бригади ДШВ ЗСУ.

— Я звільнився минулого року через стан здоров’я. Маю інвалідність. А залучив мене до цих змагань мій колишній командир — Євгеній Кірейонок. Він запропонував спробувати свої сили. Хочу повторити його результат. Як і він, готуюся до змагань з плавання та греблі, — розповів «Кременчуцькому Телеграфу» ветеран війни.

Роман Романов

Варто зазначити, що на навчально-тренувальному зборі ветерани змагатимуться з таких адаптивних видів спорту, як легка атлетика, плавання, велоспорт, стрільба з лука, пауерліфтинг, баскетболу на візках, веслуванні на тренажерах та волейболі сидячи. Кожен з них отримав поранення чи травму на війні, а заняття спортом заряджає їх енергією та силою — зазначають у Мінветеранів.

— Сподіваюся увійти до складу національної команди та поїхати на змагання Повітряних сил США. Проте, навіть якщо й не пройду, то буду займатися розвитком ветеранського спорту в Кременчуці. У нас в місті живуть сотні ветеранів, яким це потрібно, бо адаптивні види спорту дають віру у свої сили, енергію, загартовують дух попри хвороби та травми тіла. Відчуваю це зараз на собі, — розповів Роман Романов.

Він розповів про свої плани разом з бойовими побратимами та за сприяння міської влади створити у Кременчуці комунальне підприємство, яке б займалося розвитком спорту для ветеранів війни.

Євгеній Кірейонок

Нагадаємо, що кременчужанин Євгеній Кірейонок із самого початку повномасштабної війни пішов захищати Україну, а до того два роки брав участь в АТО/ООС. Євгеній вдруге звільнився з лав ЗСУ 5 років тому за станом здоров’я, а у березні 2022 року втретє добровільно пішов до війська. Під час проходження ВЛК у військкоматі скрив наявність 2-ої групи інвалідності та потрапив на бойову посаду до 71-ої окремої єгерської бригади ДШВ ЗСУ. У складі цієї бригади воював на Київщині, звільняв від окупантів Харківщину, обороняв Донеччину.

Цей 54-річний ветеран свого часу служив у 23-й окремій аеромобільній бригаді, яка до 2000 року дислокувалася у Кременчуці та була розформована під час скорочення ЗСУ. Саме у його роті тоді служив і солдат Роман Романов, який із самого початку повномасштабного вторгнення у 2022 році добровільно пішов захищати Україну разом зі своїм колишнім командиром та знову ж потрапив у його підпорядкування в 71-й окремій єгерській бригаді.

Євгеній Кірейонок вдруге пішов на військову службу у 2014 році, коли почалася російська-українська війна. Воював у складі 81-ї окремої аеромобільної бригади та 36-ої окремої бригади морської піхоти в зоні АТО, захищав Широкине під Маріуполем. У 2018-му звільнився з військової служби за станом здоров’я. Але це не завадило йому не тільки повернутися до лав ЗСУ у 2022 році, щоб знову стати на захист України, а й у 54-річному віці захищати честь України на престижних спортивних змаганнях Invictus Games 2023 (Ігри Нескорених) та вибороти срібну медаль.

Його другу, ветерану війни Роману Романову тільки 47 років. І у такому віці він вирішив розпочати свою спортивну кар’єру.

«Кременчуцький ТелеграфЪ» бажає йому повторити результат свого командира й також здобути на міжнародних змаганнях медалі на для України.