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ТелеграфЪ » Кременчук » Кременчуцька дитяча стоматполіклініка отримала гуманітарну допомогу
Кременчук, Медицина

Кременчуцька дитяча стоматполіклініка отримала гуманітарну допомогу

Сьогодні, 19:01 Переглядів: 99

 

Обладнання надійшло від литовського міста-побратима

Кременчуцька міська дитяча стоматологічна поліклініка отримала гуманітарну допомогу від литовського міста-пробратима Алітуса. Інформація про це оприлюднена на сайті Кременчуцької міської ради.

До складу гуманітарної допомоги входять сучасні стоматологічні апарати та крісла, одонтологічні стільці й шафи, медичні лампи, інструменти для пломбування, інше сучасне стоматологічне обладнання, медичний одяг та засоби дезінфекції.

— Чудовий подарунок до дня народження дитячої стоматології, який сьогодні відзначає медична спільнота нашого міста! Щиро дякую громаді міста Алітуса, особисто меру-побратиму Неріюсу Цесюлісу та його раднику Саулюсу Івошці, — говорить міський голова Віталій Малецький.

Нагадаємо, раніше Кременчук отримав автівку з Алітуса для територіальної оборони міста, засоби гігієни та продукти харчування.

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Автор: Яна Гудзь Джерело фото: Кременчуцька міська рада
Теги: Кременчук Алітус гуманітарна допомога дитяча стоматологічна поліклініка
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