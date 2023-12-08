Кременчуцька дитяча стоматполіклініка отримала гуманітарну допомогу

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Кременчуцька міська дитяча стоматологічна поліклініка отримала гуманітарну допомогу від литовського міста-пробратима Алітуса. Інформація про це оприлюднена на сайті Кременчуцької міської ради.

До складу гуманітарної допомоги входять сучасні стоматологічні апарати та крісла, одонтологічні стільці й шафи, медичні лампи, інструменти для пломбування, інше сучасне стоматологічне обладнання, медичний одяг та засоби дезінфекції.

— Чудовий подарунок до дня народження дитячої стоматології, який сьогодні відзначає медична спільнота нашого міста! Щиро дякую громаді міста Алітуса, особисто меру-побратиму Неріюсу Цесюлісу та його раднику Саулюсу Івошці, — говорить міський голова Віталій Малецький.

Нагадаємо, раніше Кременчук отримав автівку з Алітуса для територіальної оборони міста, засоби гігієни та продукти харчування.