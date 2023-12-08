Системне покращення стану медичної галузі міста Горішні Плавні

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У рамках делегованих повноважень відповідно до урядової програми «Доступні ліки» медичними закладами протягом 2023 року виписано 36 310 електронних рецептів

21 листопада, на сесійному засіданні депутатів Горішньоплавнівської міської ради очільник громади представив результати діяльності органів місцевого самоврядування за 2023 рік. Про це повідомляє газета «Хроніки тижня». Попри обмеження воєнного стану, вдалося реалізувати низку заходів, спрямованих на модернізацію та зміцнення матеріально-­технічної бази закладів охорони здоров’я.

Міський голова Дмитро Биков докладно розповів про стан медичної галузі в громаді. У Горішніх Плавнях, вказав він, діють профільні міські програми. Серед них «Програма розвитку та підтримки комунального некомерційного підприємства (КНП) «Лікарня інтенсивного лікування I рівня м. Горішні Плавні» на 2023-2025 роки», на яку було спрямовано 31,6 млн грн, та «Програма розвитку КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги м. Горішні Плавні» на 2023-2025 роки» (7,9 млн грн). Також 780 тис. грн спрямували на програму із забезпечення зубного протезування громадян пільгових категорій на поточний рік.

Крім того, реалізується міська програма підтримки незахищених верств населення на 2020-2024 роки (3,6 млн грн). Військовослужбовці мають змогу отримувати психосоціальну підтримку у фахівця міської лікарні. На реабілітацію направили 30 осіб. З Національною службою здоров’я України міською лікарнею та Центром ПМСД, відповідно до програми медичних гарантій, укладено договори на реалізацію 20 пакетів медичних послуг.

У рамках делегованих повноважень відповідно до урядової програми «Доступні ліки» медичними закладами протягом 2023 року виписано 36 310 електронних рецептів для отримання безкоштовно або з доплатою лікарських препаратів при серцево-судинних захворюваннях, цукровому діабеті першого та другого типів, бронхіальній астмі, психічних розладах, епілепсії, хворобі Паркінсона, нецукровому діабеті.

Запроваджено модернізовану електронну реєстрацію громадян на консультацію до профільних спеціалістів, що дало можливість упорядкувати черговість прийому та заощадити час пацієнтів. У 2023 році на галузь охорони здоров’я додатково виділено 83 млн грн. У медичних закладах здійснено капітальні та поточні ремонти. Зокрема, завершено реконструкцію другого хірургічного відділення. Виконано сучасний ремонт приміщень, замінено мережі електро-, тепло-, водопостачання й водовідведення, встановлено систему кондиціювання.

Закуплено нові меблі й сучасне медичне обладнання. Загальна вартість — 9,5 млн грн. Виконано облаштування укриття в підвальному приміщенні головного корпусу лікарні. Вартість робіт склала 2 млн грн.

Відкрито кабінет ветеранів війни в Центрі ПМСД. Змонтована система пожежної сигналізації в пологовому відділенні та в Центрі ПМСД загальною вартістю 314 тис. грн.

Виконано капітальний ремонт пасажирських ліфтів поліклінічно- консультативно-­ лікувального відділення лікарні й Центру ПМСД вартістю 352 тис. грн. Розроблено проєктно-кошторисну документацію та розпочато реконструкцію травматологічного відділення закладу. До міської лікарні придбано комп’ютери для хірургічного й кардіологічного відділень, відділення анестезіології та інтенсивної терапії, а також дизельний генератор для забезпечення безперебійного живлення пологового й реанімаційного відділень.

Для потреб хірургічного відділення, відділення анестезіології та інтенсивної терапії та Центру ПМСД придбано необхідну побутову техніку та меблі загальною вартістю 703 тис. грн.

Завершуючи звіт, Дмитро Биков подякував Збройним силам України, що тримають оборону, захищають свободу й незалежність України. Висловив вдячність за підтримку військових, співпрацю на благо громади Почесним громадянам міста — Костянтину Жеваго, Віктору Лотоусу, Олександру Морозу, а також генеральному директору ТОВ «Єристівський ГЗК» Тарасу Зінченку, генеральному директору ТОВ «Біланівський ГЗК» Юрію Химичу, депутату Полтавської обласної ради Вячеславу Мінязеву та іншим керівникам підприємств та установ міста.

Очільник громади також подякував за злагоджену роботу депутатам Горішньоплавнівської міської ради, заступникам міського голови, структурним підрозділам і виконавчому комітету міської ради та відзначив спільну та ефективну роботу колективів бюджетних закладів, комунальних підприємств, громадських організацій, волонтерів на благо міста.