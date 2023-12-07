Якою буде погода у Кременчуці 8 грудня

У п'ятницю, 8 грудня, У Кременчуці протягом усього дня небо буде вкрите хмарами.
За даними сайтів прогнозу погоди, завтра вдень температура повітря становитиме -1°C, вітер буде східного напрямку.
Протягом усього дня очікується сніг, який ввечері послабшає.
Увечері стовпчики термометрів показуватимуть -1°C.
Нагадаємо, що сьогодні зранку через ожеледь на дорогах Полтавщини утворились затори та сталось кілька ДТП.
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