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Кременчук, Надзвичайні новини, Полтавщина

Крадіжки, шахрайства та наркозлочини – що сталося на Полтавщині за минулу добу

Сьогодні, 08:52 Переглядів: 75

 

Минулої доби на території Полтавської області поліція оперативно розкрила 32 злочини

За минулу добу до Центру управління нарядами ГУ Національної поліції Полтавської області на лінію «102» від громадян надійшло понад 750 заяв і повідомлень про кримінальні події, факти домашнього насильства, конфлікти на побутовому ґрунті, адміністративні правопорушення, а також дані, що не підтвердилися, та інформації, що не належать до компетенції поліції.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Полтавщини.

Із загальної кількості повідомлень 185 мали ознаки кримінальних правопорушень. 

Серед них: 

  • 39 крадіжок; 
  • 26 шахрайств;
  • 5 фактів незаконного обігу зброї;
  • 7 наркозлочинів та інші.

Минулої доби на території Полтавської області поліція оперативно розкрила 32 злочини.

Поліція нагадує номери телефонів, за якими Ви можете повідомити інформацію щодо місця перебування зниклих людей, а також відомі Вам обставини скоєння злочинів і порушень правопорядку: (0532) 56-22-33 або 102.

Минулої доби поліція в умовах воєнного стану на Полтавщині перевірила 420 транспортних засобів та 784 особи.

Про це повідомив начальник поліції Полтавщини Євген Рогачов.

У зв’язку з необхідністю усунення ризиків та захисту населення від ворожих зазіхань, правоохоронці забезпечують систематичний моніторинг дотримання обмежень воєнного стану, контролюють міграційні процеси, а також здійснюють заходи щодо виявлення можливих пособників ворога та осіб, причетних до діяльності російських диверсійних груп.

- Закликаємо громадян відповідально ставитися до вимушених обмежень воєнного часу, суворо дотримуватися встановлених правил, чітко виконувати вказівки військових та поліцейських, які виконують покладені на них службові обов'язки, та оперативно інформувати правоохоронні органи про підозрілих осіб, - йдеться у повідомленні поліції.

Нагадаємо, що зрадниця з Кіровоградщини, засуджена до довічного ув’язнення, навчалася та деякий час жила у Кременчуці. Дівчина передавала координати електропідстанції, військових частин, адмінбудівель, блокпостів поблизу оборонних підприємства та стратегічного мосту в Кременчуці.

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Автор: Віктор Крук Джерело фото: відділ комунікації поліції Полтавщини
Теги: поліція Полтавщини злочини крадіжки шахрайство
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