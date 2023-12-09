Ремонт тривалістю 5 років. Скандальний підрядник обіцяє продовжити роботи у ліцеї №4

Сьогодні, 09:55 Переглядів: 412 Коментарів: 1

Востаннє фірма взялась за капітальний ремонт спортивного залу майже за 1 млн грн

Фірма скандального будівельника Сергія Галати ПП «Будмонтажпроект-17» продовжує ремонт у спортивному залі ліцеї № 4 з 2018 року. 7 грудня підрядник мав розпочати демонтаж магнезитових плит, але за словами міського голови Віталія Малецького, від фірми поки що лунають лише обіцянки.

Про це він повідомив на засіданні виконавчого комітету Кременчуцької міської ради 7 грудня.

— Стажистка Юля мені вчора (6 грудня — ред.) ставила питання: «Коли ми зможемо користуватися спортзалом?» Набрали разом з нею відповідального будівельника, сказала, що сьогодні. Це вже 8 сьогодні правда, — сказав Віталій Малецький.

Як вказано в Prozorro, востаннє ліцей замовляв капітальний ремонт спортзалу у ПП «Будмонтажпроект-17» у 2021 році на майже 1 млн грн. Термін дії договору обидві сторони продовжили до 31 грудня 2023 року.

Зазначимо, сьогодні фірмою керує дружина власника Олена Галата через те, що Сергій Галата проходить військову службу.

Що відомо про діяльність підприємця Сергія Галати

З 2017 та 2019 року правоохоронці розслідують дві кримінальні справи про можливе привласнення та розтрату КП «Кременчуцьке міське управління капітального будівництва» та ПП «Будмонтажпроект-17», а також пов’язаних з Сергієм Галатою фірм ПП «Будівельний дім «Будівництво», ТОВ «Легбудпроект». Підрядники займались міським парком культури і відпочинку «Придніпровський». (І черга) та будівництвом пішохідної доріжки в районі житлових будинків № 40-а,42-а,44-а по вул. Правобережній.

Наприкінці 2022 року для ПП «Будмонтажпроект-17» продовжили дію договору на поліпшення технічного стану та благоустрій ставка в парку «Міський сад» (замовник — КП «Кременчуцьке міське управління капітального будівництва», ціна — 4,3 млн гривень).

Будівельній фірмі, що фігурує у кримінальній справі, довірять поліпшувати «Міський сад» у Кременчуці за 4,3 млн грн.