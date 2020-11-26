Будівельній фірмі, що фігурує у кримінальній справі, довірять поліпшувати «Міський сад» у Кременчуці за 4,3 млн грн

Сьогодні, 11:03 Переглядів: 252

За ці гроші передбачене влаштування велосипедно-бігових доріжок та автоматичний полив. За роботи візьметься фірма Сергія Галати «Будмонтажпроект-17» - конкурентів у неї не було

Комунально-виробниче підприємство «Кременчуцьке міське управління капітального будівництва» (УКБ) повідомило про намір укласти угоду на поліпшення технічного стану та благоустрій ставка в парку «Міський сад» з ПП «Будмонтажпроект-17». Договірна ціна на роботи складає 4 млн 329 тис гривень. Повідомлення про намір розміщене в системі електронних закупівель Prozorro.

УКБ має намір укласти цю угоду за результатами переговорної процедури – конкурентів у ПП «Будмонтажпроект-17» на цей шматок роботи не виявилося. Оголошений тендер не відбувся двічі – тому замовник і застосував переговорну процедуру. Відповідно до Закону «Про публічні закупівлі вона в цьому випадку застосовується як виняток. При цьому предмет закупівлі, його технічні та якісні характеристики, а також вимоги до учасника не повинні відрізнятися від вимог, що були визначені замовником у тендерній документації.

Які поліпшення плануються

Тендерна документація передбачає:

улаштування в парку велосипедно-бігових доріжок та дерев’яних поручнів огородження;

нові елементи освітлення (чотири ліхтарі);

монтаж насосної станції для поливу;

систему автоматичного поливу.

Як завжди у кременчуцьких проектах благоустрою, передбачено багато тротуарної плитки – понад 1430 кв м.

Зі строками виконання робіт – суцільні нестиковки

У інформації про предмет закупівлі щодо тендеру на благоустрій «Міського саду», оголошеного 9 листопада, вказана дата виконання робіт: 31 грудня 2021 року.

Проте у тендерній документації був зазначений інший строк виконання робіт – до 31.12.2020 року. Те саме і в проєкті договору, який є додатком до ТД. (Документи до закупівлі, оголошеної 9.11.10 р.)

Вочевидь, що виконати обсяг робіт на чотири мільйона за один місяць (та ще й узимку) практично неможливо. Проте, подаючи документи на цей тендер (який мав відбутися 25 листопада, але не відбувся), єдиний претендент на благоустрій «Міського саду» - ПП «Будмонтажпроект-17» зобов’язувався виконати роботи у 2020 році.

І навіть надав календарний графік виконання, який передбачав і влаштування доріжок, і влаштування системи поливу рекордними темпами – у грудні 2020 року.





Протокол переговорної процедури, застосованої після того, як двічі не відбулися торги, уже передбачає інший термін виконання робіт – до кінця 2021 року. Та, як же сказано, у разі проведення переговорної процедури вимоги до учасника закупівлі не повинні відрізнятися від вимог, що були визначені замовником у тендерній документації. Це вимога закону. Натомість відрізняється (на цілий рік) термін виконання робіт.









А відтак – під великим питанням законність застосування у даному випадку переговорної процедури щодо цієї закупівлі. Оскільки термін виконання робіт змінюється – доцільно було проводити новий тендер, а не «бронювати» гроші для підрядника на наступний рік. Тим більше, що надто стислий термін виконання робіт міг бути причиною того, що інші будівельні фірми не прийшли на тендер.





Майбутній підрядник - фігурант кримінальних справ про розтрату коштів

Відповідно до даних ЄДР, статутний капітал ПП «Будмонтажпроект-17», яка береться за 4-мільонний підряд – 0 гривень.

Як ми писали раніше на основі документів Єдиного реєстру судових рішень, ПП «Будмонтажпроект-17» є фігурантом двох кримінальних справ про можливе привласнення та розтрату майна (стаття 191 Кримінального кодексу України), які поліція відкрила у 2017 та 2018 роках. (Справи № № 524/2589/17 та № 554/710/19).





Є ще й третя кримінальна справа № 524/417/20, відкрита в 2020 році, де, крім ПП «Будмонтажпроект-17, фігурують фірми, пов’язані з Сергієм Галатою - ПП «Будівельний дім «Будівництво» (засновник – його дружина), ТОВ «Легбудпроект» (засновник – Сергій Галата).





Слідчі підозрюють злочинну схему з розкрадання бюджетних коштів. Як йдеться у матеріалах судового реєстру, посадові особи підприємств, що фігурують у справі, завищували вартість матеріалів та «вносили недостовірні відомості до офіційних бухгалтерських документів про нібито надані один одному послуги, поставлені товари та виконані роботи».





У справі йдеться й про ризиковані операції, які здійснювало з фірмами Галати КВП «Кременчуцьке міське управління капітального будівництва».





Доки триває слідство у справах, УКБ продовжує любити фірму Сергія Галати. І готова знову ризикнути - віддати їй шляхом переговорної процедури новий підряд на 4,3 мільйона гривень. Формально нічого не порушується: немає вироку – немає й заборони для фірми брати участь у закупівлях.





Загалом кременчуцькі замовники (розпорядники бюджетних коштів) уклали угод ПП «Будмонтажпроект-17» на суму 47,6 млн грн.





«Міський сад» регулярно поліпшують з 2012 року

За даними порталу z.texty.org.ua, де акумульовані дані про державні закупівлі з 2008 року, роботи з поліпшення благоустрою ставка та «Міського саду», розпочалися з 2012 року. Ставком на той час опікувалася спеціалізована фірма ТОВ «Габіони-Будпроект».





Усього за час з 2012 по 2020 рік було укладено чотири угоди на «Поліпшення технічного стану та благоустрій ставка в парку «Міський сад» в м. Кременчуці». Загальна сума цих угод – 15,7 млн грн.









Попередня угода на чергове поліпшення (у 2018 році) теж була укладена з ПП «Будмонажпроект-17».





Відповідно до рішень виконкому Кременчуцької міськради, якими затверджувалась проєктно-кошторисна документація, станом на 2016 рік (у цінах цього року) вартість усіх поліпшень «Міського саду» коштувала 10,9 млн грн.





У 2020 році нова вартість уже сягнула 18,6 млн грн. Ще поліпшувати та поліпшувати!