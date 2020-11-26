Будівельній фірмі, що фігурує у кримінальній справі, довірять поліпшувати «Міський сад» у Кременчуці за 4,3 млн грн

За ці гроші передбачене влаштування велосипедно-бігових доріжок та автоматичний полив. За роботи візьметься фірма Сергія Галати «Будмонтажпроект-17» - конкурентів у неї не було
Комунально-виробниче підприємство «Кременчуцьке міське управління капітального будівництва» (УКБ) повідомило про намір укласти угоду на поліпшення технічного стану та благоустрій ставка в парку «Міський сад» з ПП «Будмонтажпроект-17». Договірна ціна на роботи складає 4 млн 329 тис гривень. Повідомлення про намір розміщене в системі електронних закупівель Prozorro.
УКБ має намір укласти цю угоду за результатами переговорної процедури – конкурентів у ПП «Будмонтажпроект-17» на цей шматок роботи не виявилося. Оголошений тендер не відбувся двічі – тому замовник і застосував переговорну процедуру. Відповідно до Закону «Про публічні закупівлі вона в цьому випадку застосовується як виняток. При цьому предмет закупівлі, його технічні та якісні характеристики, а також вимоги до учасника не повинні відрізнятися від вимог, що були визначені замовником у тендерній документації.
Тендерна документація передбачає:
Як завжди у кременчуцьких проектах благоустрою, передбачено багато тротуарної плитки – понад 1430 кв м.
У інформації про предмет закупівлі щодо тендеру на благоустрій «Міського саду», оголошеного 9 листопада, вказана дата виконання робіт: 31 грудня 2021 року.
Проте у тендерній документації був зазначений інший строк виконання робіт – до 31.12.2020 року. Те саме і в проєкті договору, який є додатком до ТД. (Документи до закупівлі, оголошеної 9.11.10 р.)
Вочевидь, що виконати обсяг робіт на чотири мільйона за один місяць (та ще й узимку) практично неможливо. Проте, подаючи документи на цей тендер (який мав відбутися 25 листопада, але не відбувся), єдиний претендент на благоустрій «Міського саду» - ПП «Будмонтажпроект-17» зобов’язувався виконати роботи у 2020 році.
І навіть надав календарний графік виконання, який передбачав і влаштування доріжок, і влаштування системи поливу рекордними темпами – у грудні 2020 року.
Протокол переговорної процедури, застосованої після того, як двічі не відбулися торги, уже передбачає інший термін виконання робіт – до кінця 2021 року. Та, як же сказано, у разі проведення переговорної процедури вимоги до учасника закупівлі не повинні відрізнятися від вимог, що були визначені замовником у тендерній документації. Це вимога закону. Натомість відрізняється (на цілий рік) термін виконання робіт.
А відтак – під великим питанням законність застосування у даному випадку переговорної процедури щодо цієї закупівлі. Оскільки термін виконання робіт змінюється – доцільно було проводити новий тендер, а не «бронювати» гроші для підрядника на наступний рік. Тим більше, що надто стислий термін виконання робіт міг бути причиною того, що інші будівельні фірми не прийшли на тендер.
Відповідно до даних ЄДР, статутний капітал ПП «Будмонтажпроект-17», яка береться за 4-мільонний підряд – 0 гривень.
Як ми писали раніше на основі документів Єдиного реєстру судових рішень, ПП «Будмонтажпроект-17» є фігурантом двох кримінальних справ про можливе привласнення та розтрату майна (стаття 191 Кримінального кодексу України), які поліція відкрила у 2017 та 2018 роках. (Справи № № 524/2589/17 та № 554/710/19).
Є ще й третя кримінальна справа № 524/417/20, відкрита в 2020 році, де, крім ПП «Будмонтажпроект-17, фігурують фірми, пов’язані з Сергієм Галатою - ПП «Будівельний дім «Будівництво» (засновник – його дружина), ТОВ «Легбудпроект» (засновник – Сергій Галата).
Слідчі підозрюють злочинну схему з розкрадання бюджетних коштів. Як йдеться у матеріалах судового реєстру, посадові особи підприємств, що фігурують у справі, завищували вартість матеріалів та «вносили недостовірні відомості до офіційних бухгалтерських документів про нібито надані один одному послуги, поставлені товари та виконані роботи».
У справі йдеться й про ризиковані операції, які здійснювало з фірмами Галати КВП «Кременчуцьке міське управління капітального будівництва».
Доки триває слідство у справах, УКБ продовжує любити фірму Сергія Галати. І готова знову ризикнути - віддати їй шляхом переговорної процедури новий підряд на 4,3 мільйона гривень. Формально нічого не порушується: немає вироку – немає й заборони для фірми брати участь у закупівлях.
Загалом кременчуцькі замовники (розпорядники бюджетних коштів) уклали угод ПП «Будмонтажпроект-17» на суму 47,6 млн грн.
За даними порталу z.texty.org.ua, де акумульовані дані про державні закупівлі з 2008 року, роботи з поліпшення благоустрою ставка та «Міського саду», розпочалися з 2012 року. Ставком на той час опікувалася спеціалізована фірма ТОВ «Габіони-Будпроект».
Усього за час з 2012 по 2020 рік було укладено чотири угоди на «Поліпшення технічного стану та благоустрій ставка в парку «Міський сад» в м. Кременчуці». Загальна сума цих угод – 15,7 млн грн.
Попередня угода на чергове поліпшення (у 2018 році) теж була укладена з ПП «Будмонажпроект-17».
Відповідно до рішень виконкому Кременчуцької міськради, якими затверджувалась проєктно-кошторисна документація, станом на 2016 рік (у цінах цього року) вартість усіх поліпшень «Міського саду» коштувала 10,9 млн грн.
У 2020 році нова вартість уже сягнула 18,6 млн грн. Ще поліпшувати та поліпшувати!