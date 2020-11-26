12 978 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні

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12 978 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 29 листопада 2020 року. Зокрема, захворіли 599 дітей та 408 медпрацівників.





Також за минулу добу

госпіталізовано – 1 561 особа;

летальних випадків – 120;

одужало – 4 243 особи;

здійснено тестувань за добу – 49 180 (зокрема методом ПЛР – 39 233, методом ІФА – 9 947).

За весь час пандемії в Україні

- захворіло – 722 679 осіб;

- одужало – 339 378 осіб;

- летальних випадків – 12 213;

- проведено ПЛР-тестувань – 4 502 482.





За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1740), Одеській (1280), Дніпропетровській (1164), Запорізькій (854) та Київській (782) областях.





Кількість захворювань в регіонах:

м. Київ – 69 018 випадків;

Вінницька область – 17 272 випадки;

Волинська область – 23 905 випадків;

Дніпропетровська область – 37 651 випадок;

Донецька область – 22 602 випадки;

Житомирська область – 29 590 випадків;

Закарпатська область – 23 065 випадків;

Запорізька область – 30 150 випадків;

Івано-Франківська область – 35 930 випадків;

Київська область – 36 996 випадків;

Кіровоградська область – 5 085 випадків;

Луганська область – 6 239 випадків;

Львівська область – 45 636 випадків;

Миколаївська область – 18 173 випадки;

Одеська область – 44 131 випадок;

Полтавська область – 21 779 випадків;

Рівненська область – 30 807 випадків;

Сумська область – 28 185 випадків;

Тернопільська область – 27 662 випадки;

Харківська область – 55 221 випадок;

Херсонська область – 10 009 випадків;

Хмельницька область – 29 419 випадків;

Черкаська область – 22 529 випадків;

Чернівецька область – 33 512 випадків;

Чернігівська область – 18 113 випадків.





Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.









За інформацією Полтавського обласного лабораторного центру МОЗ України, від початку карантину на Полтавщині діагностували 21 779 випадків захворювання на COVID-19.





Одужали 11 667 (+202) жителів області, продовжують лікування 9 649 людей, зокрема 185 дітей.





Всього зареєстровано 463 летальних випадки, нових – 12 (Полтава – 8; Кременчук – 2; Великобагачанський, Гребінківський райони).

За минулу добу зареєстровано нових випадків – 289.









Загальна кількість виявлених випадків з початку пандемії (географія поширення інфекції):

Полтава – 9 635 (108 нових випадків),

Кременчук – 2 846 (32 нові випадки),

Горішні Плавні – 865 (3 нові випадки),

Миргород – 836 (15 нових випадків),

Полтавський район – 823 (11 нових випадків),

Лубни – 551 (6 нових випадків),

Зіньківський район – 526 (2 нові випадки),

Лохвицький район – 523 (2 нові випадки),

Котелевський район – 487 (34 нові випадки),

Глобинський район – 363 (16 нових випадків),

Новосанжарський район – 355 (5 нових випадків),

Диканський район – 329 (4 нові випадки),

Кременчуцький район – 327 (1 новий випадок),

Пирятинський район – 306,

Шишацький район – 262 (20 нових випадків),

Карлівський район – 246,

Кобеляцький район – 238 (11 нових випадків),

Великобагачанський район – 233,

Хорольський район – 228,

Решетилівський район – 226 (2 нові випадки),

Миргородський район – 225 (14 нових випадків),

Гадяч – 209 (1 новий випадок),

Чутівський район – 170,

Лубенський район – 163,

Машівський район – 144,

Гадяцький район – 139,

Семенівський район – 137,

Козельщинський район – 132,

Гребінківський район – 117,

Оржицький район – 69,

Чорнухинський район – 69 (2 нові випадки).





Кількість активних випадків (людей, які продовжують лікування від коронавірусу):

Великобагачанський – 70,

Гадяч – 63,

Гадяцький – 31,

Глобинський – 99,

Гребінківський – 27,

Диканський – 56,

Зіньківський – 130,

Карлівський – 31,

Кобеляцький – 78,

Козельщинський – 43,

Горішні Плавні – 359,

Котелевський – 124,

Кременчук – 1 311,

Кременчуцький – 201,

Лохвицький – 132,

Лубни – 219,

Лубенський – 68,

Машівський – 37,

Миргород – 371,

Миргородський – 107,

Новосанжарський – 118,

Оржицький – 17,

Пирятинський – 171,

Полтава – 5 123,

Полтавський – 405,

Решетилівський – 59,

Семенівський – 38,

Хорольський – 49,

Чорнухинський – 14,

Чутівський – 23,

Шишацький – 75.





Полтавська ОДА закликає жителів області дотримуватися карантинних заходів: носити маски, дезінфікувати руки, тримати соціальну дистанцію!