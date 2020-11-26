13-річна кременчужанка випала з вікна

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Поліція вивчає причини та обставини події для надання їй правової оцінки

Вчора, 29 листопада, близько 13:30, до чергової частини Кременчуцького відділу поліції надійшло повідомлення від лікарів про травмування дитини, яка випала з 3-го поверху будинку на вул. Київській. Про це повідомляє пресслужба Кременчуцького відділу поліції.





13-річну дівчинку з тілесними ушкодженнями госпіталізували до реанімаційного відділення лікарні. За попередніми висновками лікарів, серйозної загрози життю дитини немає.





Поліція вивчає причини та обставини події для надання їй правової оцінки.