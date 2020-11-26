«Той факт, що у мене ніхто не вірив - мотивував боротися відчайдушніше»: Ольга Ляхова

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3-го грудня в український прокат виходить документальна стрічка "ЮКІ", що розповість історії українців за походженням, які досягли значних висот у найпопулярнішій хокейній лізі світу – NHL.





Спеціально до прем'єри фільму 24 канал запустив проєкт "Воля до перемоги", в якому відомі українські спортсмени ділитимуться історіями власних перемог.





- Розкажіть про найбільш пам'ятну історію власної перемоги у спорті? Чому саме цю історію ви пам'ятаєте найбільше з-поміж усіх та в чому особливість цієї перемоги?





- Найпам’ятнішою історією перемоги я вважаю виграш бронзової медалі на чемпіонаті Європи з легкої атлетики у Берліні. Це був мій перший чемпіонат в індивідуальній дисципліні на 800 метрів. Кваліфікацію я пройшла досить швидко, але напередодні півфіналу зі мною трапилась жахлива ситуація – на стадіоні, під час змагань, мене за ніс вжалила оса.





Спочатку було страшно, адже біль був нестерпним і я майже не могла дихати. Проте я зовсім не подавала вигляду і вирішила не повідомляти про це навіть моєму тренеру. Тож опанувавши емоції, зібравши всю волю в кулак… я пройшла до фіналу! Хоча на той момент моя позиція була останньою серед фіналістів і мене не сприймали за конкурентку.



