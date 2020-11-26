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Хто завтра з кременчужан залишиться без світла

Сьогодні, 12:03 Переглядів: 897

 

Незручності жителів будуть пов'язані з ремонтом і заміною електроопор

30 листопада в зв'язку з проведенням співробітниками «Полтаваобленерго» поточних і капітальних ремонтів електрообладнання в Кременчуці, у частини жителів міста можливі перебої з електрикою.


З 8.00 до 17.00 виконання планових робіт за наступними адресами:

  • вул. Керченська, 1-32,
  • вул. Вільної України, 140-142,
  • вул. Якова Петруся, 140, 144,
  • вул. Артема Носенка, 2-31,
  • просп. Лесі Українки, 65в, 82а


З 8.00 до 17.00 проведення робіт з виконання інвестиційної програми: 

  • вул. Чорноморська, 15-64,
  • вул. Космонавтів, 41-60,
  • вул. Гайдамацька, 11-46,
  • вул. Ліщинова, 4-31,
  • вул. Кавалерійська, 8-49,
  • вул. Василя Стуса, 32-64,
  • вул. Академіка Герасимовича, 31-49,
  • пров. Пилипа Орлика, 4-10,
  • Космонавтів, 1-76,
  • Бородинський, 1-31,
  • Чорноморський, 4-17,
  • Грузинський, 1-10,
  • Чигиринський, 1-17,
  • Олега Ольжича, 1-32
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Автор: Альона Душенко
Теги: відключення електроенергії Полтаваобленерго графік відключення
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