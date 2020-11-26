Хто завтра з кременчужан залишиться без світла
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Незручності жителів будуть пов'язані з ремонтом і заміною електроопор
30 листопада в зв'язку з проведенням співробітниками «Полтаваобленерго» поточних і капітальних ремонтів електрообладнання в Кременчуці, у частини жителів міста можливі перебої з електрикою.
З 8.00 до 17.00 виконання планових робіт за наступними адресами:
- вул. Керченська, 1-32,
- вул. Вільної України, 140-142,
- вул. Якова Петруся, 140, 144,
- вул. Артема Носенка, 2-31,
- просп. Лесі Українки, 65в, 82а
З 8.00 до 17.00 проведення робіт з виконання інвестиційної програми:
- вул. Чорноморська, 15-64,
- вул. Космонавтів, 41-60,
- вул. Гайдамацька, 11-46,
- вул. Ліщинова, 4-31,
- вул. Кавалерійська, 8-49,
- вул. Василя Стуса, 32-64,
- вул. Академіка Герасимовича, 31-49,
- пров. Пилипа Орлика, 4-10,
- Космонавтів, 1-76,
- Бородинський, 1-31,
- Чорноморський, 4-17,
- Грузинський, 1-10,
- Чигиринський, 1-17,
- Олега Ольжича, 1-32