Швидкісні потяги з Кременчука та Alyona Alyona: команда з Полтави «СМТ» перемогла у фіналі «Ліги сміху»

Сьогодні, 13:04 Переглядів: 569

На телеканалі «1+1», 27 листопада, на екрани вийшов фінал шостого сезону гумористичного проєкту «Ліга сміху». За звання переможця змагалися три команди: «СМТ» (Полтава), «ОГО» (Київ) та «Наш формат» (Кам’янець-Подільський).





Тренером полтавської команди «СМТ» був Юрій Ткач, проте напередодні гри він отримав позитивний тест на коронавірус та перебував на самоізоляції, тому його у фіналі замінив Володимир Дантес.









«СМТ» вдало виступили у всіх конкурсах і краще за суперників проявили себе у батлах.





В темі про швидкість хлопці згадали про кременчуцькі потяги без туалетів й що завдяки їм за кілька хвилин можна дістатися у будь-яку точку України та Європи.









У музичному конкурсі зачитали реп разом із популярною співачкою Alyona Alyona.









Весь фінал Ліги Сміху можна перегянути тут:



