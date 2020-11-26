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Швидкісні потяги з Кременчука та Alyona Alyona: команда з Полтави «СМТ» перемогла у фіналі «Ліги сміху»

Сьогодні, 13:04 Переглядів: 569

 

Команда без основного тренера перемогла у батлі "Нашому формату"

На телеканалі «1+1», 27 листопада, на екрани вийшов фінал шостого сезону гумористичного проєкту «Ліга сміху». За звання переможця змагалися три команди: «СМТ» (Полтава), «ОГО» (Київ) та «Наш формат» (Кам’янець-Подільський).


Тренером полтавської команди «СМТ» був Юрій Ткач, проте напередодні гри він отримав позитивний тест на коронавірус та перебував на самоізоляції, тому його у фіналі замінив Володимир Дантес.


 


«СМТ» вдало виступили у всіх конкурсах і краще за суперників проявили себе у батлах.


В темі про швидкість хлопці згадали про кременчуцькі потяги без туалетів й що завдяки їм за кілька хвилин можна дістатися у будь-яку точку України та Європи. 



У музичному конкурсі зачитали реп разом із популярною співачкою Alyona Alyona.



Весь фінал Ліги Сміху можна перегянути тут:


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Автор: Альона Душенко
Теги: Ліга сміху Лига Смеха
компанія «Інтера Люкс»
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