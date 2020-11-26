Початок другого кола та зимової паузи: «Кремінь» приймає «Волинь»

Сьогодні, 13:29 Переглядів: 282

Великий футбол у Кременчуці йде на зимову перерву

Завтра, 30 листопада, футболісти «Кременя» на стадіоні «Кремінь-Арена» проведуть заключну гру перед зимовим міжсезонням. Підопічні Олександра Головка приймуть луцьку «Волинь». Матч розпочнеться о 13.00 без глядачів.

Пряма трансляція



Суддівські призначення



Головний арбітр: Ігор Бич (Київ)

Арбітри: Денис Кєскюла (Дніпропетровська обл.) та Максим Левченко (Кривий Ріг)

4-й арбітр: Павло Плєшко (Кременчук)

Спостерігач арбітражу: Валерій Лисакевич (Харків)

Головний арбітр Ігор Бич цього сезону обслуговував виїзний матч «Кременя», тоді кременчужани розписали мирову з «Нивою» Тернопіль – 2:2. З «Волинню» арбітр цього сезону ще не зустрічався.

Минулого сезону Ігор Бич обслуговував три матчі «Кременя»: «Минай» - «Кремінь» - 3:1, «Кремінь» - «Чорноморець» - 2:4, «Авангард» - «Кремінь» - 1:0. Також він судив один матч «хрестоносців» - Металург» Запоріжжя – «Волинь» - 0:1.

У сезоні 2018/2019 коли Ігор Бич обслуговував матч «Кременя», кременчужани перемогли «Металург» Запоріжжя – 2:0. А у сезоні 2017/2018: перемогли вдома «Поділля» з рахунком – 4:1, та поступилися на виїзді «Метлургу» - 2:1.

Дискваліфікація



Матч через дискваліфікацію пропустить півзахисник «Волині» Артур Рябов.

Історія протистоянь



«Кремінь» та «Волинь» за свою історію зустрічалися 29 раз. Команди один проти одного добре грають на власному полі. «Волинь» у першому колі відновила паритет в особистих зустрічах, тому статистика однакова: 12 перемог, 6 нічиїх та 11 поразок.

Чемпіонат СРСР клас «Б» 1963 р., УРСР, 1 зона:

6.07.1963 «Дніпро» (Кременчук) - «Волинь» (Луцьк) - 3:0 (Примостка, Єфименко, Еверсов)

10.10.1963 «Волинь» (Луцьк) - «Дніпро» (Кременчук) – 2:2 (Чайковський-2 - ?, ?)

Клас «Б» 1967 р., УРСР, 1 зона:

24.06.1967 «Дніпро» (Кременчук) - «Волинь» (Луцьк) - 1:0 (Сприкут)

20.08.1967 «Волинь» (Луцьк) - «Дніпро» (Кременчук) – 2:1 (Попов-2 – Трефилов)

Класс «Б» 1969 г., УРСР, 1 зона:

12.06.1969 «Торпедо» (Луцьк) - «Дніпро» (Кременчук) – 0:0

17.09.1969 «Дніпро» (Кременчук) - «Торпедо» (Луцьк) – 4:0 (Блуд, Огарь, Сприкут-2)

Друга ліга 1989 р., 6 зона:

20.05.1989 «Волинь» (Луцьк) - «Кремінь» (Кременчук) – 1:0 (Дикий)

18.08.1989 «Кремінь» (Кременчук) - «Волинь» (Луцьк) - 2:2 (Линин, Мальованець - ?, ?)

Друга ліга (буферна зона - Захід) 1990 р:

17.04.1990 «Кремінь» (Кременчук) - «Волинь» (Луцьк) – 2:0 (Лозинський, Лактіонов) 04.08.1990 «Волинь» (Луцьк) - «Кремінь» (Кременчук) – 3:0 (?, ?, ?)

Друга ліга (буферна зона - Захід) 1991 р:

27.04.1991 «Кремінь» (Кременчук) - «Волинь» (Луцьк) – 1:1

12.08.1991 «Волинь» (Луцьк) - «Кремінь» (Кременчук) – 2:1

Чемпіонат України

Вища ліга – 1992/93р:

25.10.1992 «Волинь» (Луцьк) - «Кремінь» (Кременчук) – 2:1 (Дикий-2 – Данилишин) 11.04.1993 «Кремінь» (Кременчук) - «Волинь» (Луцьк) - 3:0 (Янковський, Федьков-2)

Вища ліга - 1993/1994 р:

28.08.1993 «Кремінь» (Кременчук) - «Волинь» (Луцьк) – 1:0 (Лукаш)

5.06.1994 «Волинь» (Луцьк) - «Кремінь» (Кременчук) – 1:1 (Мозолюк – Коновальчук)

Вища ліга 1994/1995 р:

8.11.1994 «Кремінь» (Кременчук) - «Волинь» (Луцьк) – 1:0 (Лукаш)

10.03.1995 «Волинь» (Луцьк) - «Кремінь» (Кременчук) – 3:2 (Солодкий-2, Шевчук – Казмирчук, Лукаш)

Вища ліга 1995/1996 р

10.09.1995 «Волинь» (Луцьк) - «Кремінь» (Кременчук) – 2:0 (Сухарев, Мозолюк)

5.06.1996 «Кремінь» (Кременчук) – «Волинь» (Луцьк) - 3:2 (Матвеєв, И.Карпонай-2 – Богунов)

Перша ліга 1997/1998 р:

2.09.1997 «Волинь» (Луцьк) - «Кремінь» (Кременчук) – 3:0 (Гуменяк, Драницький, Шпирка)

19.05.1998 «Кремінь» (Кременчук) – «Волинь» (Луцьк) 2:1 (Высокос, Продан - Яцурак) Перша ліга 1998/1999 р:

17.09.1998 «Кремінь» (Кременчук) – «Волинь» (Луцьк) – 0:3 (Гуменяк, Маковей, Гордун) 8.05.1999 «Волинь» (Луцьк) - «Кремінь» (Кременчук) – 0:1 (Головатий)

Перша ліга 2017/2018 р.:

30.08.2017 «Кремінь» (Кременчук) – «Волинь» (Луцьк) – 3:1 (Богданов, Степанчук, Боровський - Марчук)

6.04.2018 «Волинь» (Луцьк) - «Кремінь» (Кременчук) – 3:0 (Герасимюк, Болденков, Яковлев)

Перша ліга 2019/2020 р:

04.09.2019 «Волинь» (Луцьк) - «Кремінь» (Кременчук) – 3:0 (Горопевшек, Ченбай-автогол, Пономар)

04.07.2020 «Кремінь» - «Волинь» - 1:1 (Сула 53 - Кожанов 90+1 пенальті)

Перша ліга 2020/2021 р.:

05.09.2020 «Волинь» - «Кремінь» - 2:3 (Голи: Бондаренко 56 (пенальті), Протасов 86 – Бородай 11, Бичков 40, Сорокін 82)