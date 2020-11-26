Початок другого кола та зимової паузи: «Кремінь» приймає «Волинь»

Завтра, 30 листопада, футболісти «Кременя» на стадіоні «Кремінь-Арена» проведуть заключну гру перед зимовим міжсезонням. Підопічні Олександра Головка приймуть луцьку «Волинь». Матч розпочнеться о 13.00 без глядачів.
Головний арбітр: Ігор Бич (Київ)
Арбітри: Денис Кєскюла (Дніпропетровська обл.) та Максим Левченко (Кривий Ріг)
4-й арбітр: Павло Плєшко (Кременчук)
Спостерігач арбітражу: Валерій Лисакевич (Харків)
Головний арбітр Ігор Бич цього сезону обслуговував виїзний матч «Кременя», тоді кременчужани розписали мирову з «Нивою» Тернопіль – 2:2. З «Волинню» арбітр цього сезону ще не зустрічався.
Минулого сезону Ігор Бич обслуговував три матчі «Кременя»: «Минай» - «Кремінь» - 3:1, «Кремінь» - «Чорноморець» - 2:4, «Авангард» - «Кремінь» - 1:0. Також він судив один матч «хрестоносців» - Металург» Запоріжжя – «Волинь» - 0:1.
У сезоні 2018/2019 коли Ігор Бич обслуговував матч «Кременя», кременчужани перемогли «Металург» Запоріжжя – 2:0. А у сезоні 2017/2018: перемогли вдома «Поділля» з рахунком – 4:1, та поступилися на виїзді «Метлургу» - 2:1.
Матч через дискваліфікацію пропустить півзахисник «Волині» Артур Рябов.
«Кремінь» та «Волинь» за свою історію зустрічалися 29 раз. Команди один проти одного добре грають на власному полі. «Волинь» у першому колі відновила паритет в особистих зустрічах, тому статистика однакова: 12 перемог, 6 нічиїх та 11 поразок.
Чемпіонат СРСР клас «Б» 1963 р., УРСР, 1 зона:
6.07.1963 «Дніпро» (Кременчук) - «Волинь» (Луцьк) - 3:0 (Примостка, Єфименко, Еверсов)
10.10.1963 «Волинь» (Луцьк) - «Дніпро» (Кременчук) – 2:2 (Чайковський-2 - ?, ?)
Клас «Б» 1967 р., УРСР, 1 зона:
24.06.1967 «Дніпро» (Кременчук) - «Волинь» (Луцьк) - 1:0 (Сприкут)
20.08.1967 «Волинь» (Луцьк) - «Дніпро» (Кременчук) – 2:1 (Попов-2 – Трефилов)
Класс «Б» 1969 г., УРСР, 1 зона:
12.06.1969 «Торпедо» (Луцьк) - «Дніпро» (Кременчук) – 0:0
17.09.1969 «Дніпро» (Кременчук) - «Торпедо» (Луцьк) – 4:0 (Блуд, Огарь, Сприкут-2)
Друга ліга 1989 р., 6 зона:
20.05.1989 «Волинь» (Луцьк) - «Кремінь» (Кременчук) – 1:0 (Дикий)
18.08.1989 «Кремінь» (Кременчук) - «Волинь» (Луцьк) - 2:2 (Линин, Мальованець - ?, ?)
Друга ліга (буферна зона - Захід) 1990 р:
17.04.1990 «Кремінь» (Кременчук) - «Волинь» (Луцьк) – 2:0 (Лозинський, Лактіонов) 04.08.1990 «Волинь» (Луцьк) - «Кремінь» (Кременчук) – 3:0 (?, ?, ?)
Друга ліга (буферна зона - Захід) 1991 р:
27.04.1991 «Кремінь» (Кременчук) - «Волинь» (Луцьк) – 1:1
12.08.1991 «Волинь» (Луцьк) - «Кремінь» (Кременчук) – 2:1
Чемпіонат України
Вища ліга – 1992/93р:
25.10.1992 «Волинь» (Луцьк) - «Кремінь» (Кременчук) – 2:1 (Дикий-2 – Данилишин) 11.04.1993 «Кремінь» (Кременчук) - «Волинь» (Луцьк) - 3:0 (Янковський, Федьков-2)
Вища ліга - 1993/1994 р:
28.08.1993 «Кремінь» (Кременчук) - «Волинь» (Луцьк) – 1:0 (Лукаш)
5.06.1994 «Волинь» (Луцьк) - «Кремінь» (Кременчук) – 1:1 (Мозолюк – Коновальчук)
Вища ліга 1994/1995 р:
8.11.1994 «Кремінь» (Кременчук) - «Волинь» (Луцьк) – 1:0 (Лукаш)
10.03.1995 «Волинь» (Луцьк) - «Кремінь» (Кременчук) – 3:2 (Солодкий-2, Шевчук – Казмирчук, Лукаш)
Вища ліга 1995/1996 р
10.09.1995 «Волинь» (Луцьк) - «Кремінь» (Кременчук) – 2:0 (Сухарев, Мозолюк)
5.06.1996 «Кремінь» (Кременчук) – «Волинь» (Луцьк) - 3:2 (Матвеєв, И.Карпонай-2 – Богунов)
Перша ліга 1997/1998 р:
2.09.1997 «Волинь» (Луцьк) - «Кремінь» (Кременчук) – 3:0 (Гуменяк, Драницький, Шпирка)
19.05.1998 «Кремінь» (Кременчук) – «Волинь» (Луцьк) 2:1 (Высокос, Продан - Яцурак) Перша ліга 1998/1999 р:
17.09.1998 «Кремінь» (Кременчук) – «Волинь» (Луцьк) – 0:3 (Гуменяк, Маковей, Гордун) 8.05.1999 «Волинь» (Луцьк) - «Кремінь» (Кременчук) – 0:1 (Головатий)
Перша ліга 2017/2018 р.:
30.08.2017 «Кремінь» (Кременчук) – «Волинь» (Луцьк) – 3:1 (Богданов, Степанчук, Боровський - Марчук)
6.04.2018 «Волинь» (Луцьк) - «Кремінь» (Кременчук) – 3:0 (Герасимюк, Болденков, Яковлев)
Перша ліга 2019/2020 р:
04.09.2019 «Волинь» (Луцьк) - «Кремінь» (Кременчук) – 3:0 (Горопевшек, Ченбай-автогол, Пономар)
04.07.2020 «Кремінь» - «Волинь» - 1:1 (Сула 53 - Кожанов 90+1 пенальті)
Перша ліга 2020/2021 р.:
05.09.2020 «Волинь» - «Кремінь» - 2:3 (Голи: Бондаренко 56 (пенальті), Протасов 86 – Бородай 11, Бичков 40, Сорокін 82)