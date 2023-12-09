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Кременчук, Спорт, Воїни світла

Загиблого на війні вихованця «Кременя» Миколу Жидкова нагородили орденом «За мужність»

Сьогодні, 10:34 Переглядів: 260

 Нагороду отримали батьки загиблого захисника України 

Вихованця МФК «Кремінь» Миколу Жидкова посмертно нагородили орденом «За мужність». Указом Президента України від 24 серпня 2023 року орденом «За мужність» ІІІ ступеня нагородили за особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, а також вірність військовій присязі.

На війні загинув вихованець футбольного клубу «Кремінь» Микола Жидков

 

Родина отримала нагороду 6грудня у День Святого Микола та День Збройних Сил України.

В пам’ять про Миколу МФК «Кремінь» та друзі проводять благодійні турніри та вивішують банера на футбольних матчах. Помічені були банера на матчі жіночої збірної з Польщею (1.12.23) та матчі збірної України проти Італії (20.11.23).

«Найкращі роки провів у «Кремені»: відбувся турнір пам'яті загиблого воїна Миколи Жидкова

 

Микола Жидков загинув на російсько-українській війні влітку цього року під час захисту України. Нагадаємо, що у листопаді 2022 року Микола призупинив виступи за польську команду, щоб повернутися в Україну та вступити до лав ЗСУ. В останньому матчі команда перемогла 6-1, Микола відзначився дублем. Клуб тоді відреагував на такий вчинок футболіста й під час останнього матчу українця за Венгжнанку партнери та суперники влаштували 21-річному Жидкову коридор пошани, а представники клубу подарували пам’ятну футболку і букет квітів у кольорах прапорів України та Польщі.

 

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Автор: Альона Душенко
Теги: війна воїни світла Микола Жидков Кремінь
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