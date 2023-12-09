Загиблого на війні вихованця «Кременя» Миколу Жидкова нагородили орденом «За мужність»

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Вихованця МФК «Кремінь» Миколу Жидкова посмертно нагородили орденом «За мужність». Указом Президента України від 24 серпня 2023 року орденом «За мужність» ІІІ ступеня нагородили за особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, а також вірність військовій присязі.

Родина отримала нагороду 6грудня у День Святого Микола та День Збройних Сил України.

В пам’ять про Миколу МФК «Кремінь» та друзі проводять благодійні турніри та вивішують банера на футбольних матчах. Помічені були банера на матчі жіночої збірної з Польщею (1.12.23) та матчі збірної України проти Італії (20.11.23).

Микола Жидков загинув на російсько-українській війні влітку цього року під час захисту України. Нагадаємо, що у листопаді 2022 року Микола призупинив виступи за польську команду, щоб повернутися в Україну та вступити до лав ЗСУ. В останньому матчі команда перемогла 6-1, Микола відзначився дублем. Клуб тоді відреагував на такий вчинок футболіста й під час останнього матчу українця за Венгжнанку партнери та суперники влаштували 21-річному Жидкову коридор пошани, а представники клубу подарували пам’ятну футболку і букет квітів у кольорах прапорів України та Польщі.