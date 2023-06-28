Віктор КРУК
«А цар-то несправжній» — на росії відбувся заколот, який увійде в історію як початок «Великої кримінальної революції»
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Богдан Лазоренко
Новий НПЗ для Кременчука чи кінець екології? Розбираємо в деталях
Микола Корецький
Наступна партія новітніх шасі DАYUN зібрана фахівцями Кременчуцького заводу комунальної техніки АЛЬФАТЕКС
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Кременчук, Спорт, Топ-новина

«Найкращі роки провів у «Кремені»: відбувся турнір пам'яті загиблого воїна Миколи Жидкова

Сьогодні, 19:37 Переглядів: 162

 

На стадіоні «Кремінь-Арена» зібралися 6 команд з Кременчука, Горішніх Плавнів, Дніпра та Кропивницького, які боролися за звання кращого

Цими вихідними, з 23 до 25 червня, у Кременчуці відбувся футбольний турнір «Kremin Cup» пам’яті загиблого воїна Миколи Жидкова.

На війні загинув вихованець футбольного клубу «Кремінь» Микола Жидков

Змагання серед юнаків 2010 року народження проходили на стадіоні «Кремінь-Арена» ім. Олега Бабаєва з 23 до 25 червня. Учать у змаганнях взяли 6 команд: «Кремінь» Кременчук, КДЮСШ-2 Кропивницький, «УФК-Кривбас» Дніпро, «Металург» Запоріжжя, «Гірник-Спорт» Горішні Плавні, «Металіст» Харків.

На нагородженні були присутні батьки Миколи — Віталій та Вікторія Жидкови, а також кохані дівчата нашого захисника: сестричка та перше й останнє кохання хлопця.

Переможцем турніру став «УФК-Кривбас» Дніпро, срібні нагороди здобув «Кремінь», а бронза у запорізького «Металурга». 4 місце у харківського «Металіст», 5 — КДЮСШ-2, 6 місце — «Гірник-Спорт» Горішні Плавні.

Усі спортсмени отримали пам’ятні медалі, а тренери символічні пояси із зображенням сокола та прапорі України, адже позивний Миколи був — Сокіл. Також шістьом футболістам (по одному гравцю з команди) вручили грошові винагороди у розмірі 1000 грн, що передбачені на закупівлю спортивного інвентарю.

 

Результати ігор

23 червня
І тур

  • Кремінь — Металіст — 3:1
  • КДЮСШ-2 — Гірник-Спорт — 2:2
  • УФК-Кривбас — Металург — 1:0

II тур

  • Кремінь — КДЮСШ-2 — 5:1
  • Гірник-Спорт — УФК-Кривбас — 0:4
  • Металіст — Металург — 0:1

24 червня

III тур

  • Металург — Гірник-Спорт — 4:1
  • КДЮСШ-2 — Металіст — 1:2
  • УФК-Кривбас — Кремінь — 1:0

IV тур

  • Металіст — Гірник-Спорт — 6:0
  • Кремінь — Металург — 6:0
  • КДЮСШ-2 — УФК-Кривбас — 0:1

25 червня

V тур

  • Гірник-Спорт — Кремінь — 0:5
  • Металург — КДЮСШ-2 — 1:1
  • УФК-Кривбас — Металіст — 4:0

 

Кращими гравцями турніру «Kremin Cup» пам’яті загиблого воїна Миколи Жидкова

Кращі гравці команди:

  • «Гірник-Спорт» Ушаков Віктор
  • КДЮСШ-2 Грабчак Ярослав
  • «Металіст» Явтушенко Максим
  • «Металург» Коротков Дмитро
  • «Кремінь» Прокопенко Артем
  • «УФК-Кривбас» Смутко Єгор

Кращими гравцями турніру стали:

  • кращий воротар Сичов Данило «УФК-Кривбас»
  • кращий захисник Шпак Владислав «Кремінь»
  • кращий півзахисник Жллубов Кирило КДЮСШ-2
  • кращий нападник Куліков «Металіст»
  • кращий бомбардир Шевченко Святослав (10 голів)
  • кращий гравець турніру Зелений Іван «Кремінь»
  • кращий гравець турніру Безруков Артем «Металург»

Сертифікати отримали:

  • «Гірник-Спорт» Максименко Станіслав
  • КДЮСШ-2 Ломака Олександр
  • «Металіст» Хлевий Олександр
  • «Металург» Клешня Олександр
  • «Кремінь» Мартиненко Назар
  • УФК-Кривбас Лисенко Данило

Сувеніри отримали тренери команд:

  • «Гірник-Спорт» Цимбал Роман Вячеславович
  • КДЮСШ-2 Терешонок Володимир Валентинович
  • «Металіст» Ткаченко Сергій Петрович
  • «Металург» Захарченко Владислав Іванович
  • «Кремінь» Назаренко Олександр Іванович
  • УФК-Кривбас Прошенко Артем Олександрович та Молодцов Дмитро Васильович

Тренер загиблого випускника МФК «Кремінь» Миколи Жидкова Олександр Назаренко розповів, що планують щорічно проводити турнір у День народження спортсмена (23 червня).

0
Автор: Альона Душенко
Теги: футбол Кремінь
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 24 від 15 червня 2023)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 23 від 8 червня 2023

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 22 від 1 червня 2023

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 21 від 25 травня 2023

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх