«Найкращі роки провів у «Кремені»: відбувся турнір пам'яті загиблого воїна Миколи Жидкова

На стадіоні «Кремінь-Арена» зібралися 6 команд з Кременчука, Горішніх Плавнів, Дніпра та Кропивницького, які боролися за звання кращого
Цими вихідними, з 23 до 25 червня, у Кременчуці відбувся футбольний турнір «Kremin Cup» пам’яті загиблого воїна Миколи Жидкова.
Змагання серед юнаків 2010 року народження проходили на стадіоні «Кремінь-Арена» ім. Олега Бабаєва з 23 до 25 червня. Учать у змаганнях взяли 6 команд: «Кремінь» Кременчук, КДЮСШ-2 Кропивницький, «УФК-Кривбас» Дніпро, «Металург» Запоріжжя, «Гірник-Спорт» Горішні Плавні, «Металіст» Харків.
На нагородженні були присутні батьки Миколи — Віталій та Вікторія Жидкови, а також кохані дівчата нашого захисника: сестричка та перше й останнє кохання хлопця.
Переможцем турніру став «УФК-Кривбас» Дніпро, срібні нагороди здобув «Кремінь», а бронза у запорізького «Металурга». 4 місце у харківського «Металіст», 5 — КДЮСШ-2, 6 місце — «Гірник-Спорт» Горішні Плавні.
Усі спортсмени отримали пам’ятні медалі, а тренери символічні пояси із зображенням сокола та прапорі України, адже позивний Миколи був — Сокіл. Також шістьом футболістам (по одному гравцю з команди) вручили грошові винагороди у розмірі 1000 грн, що передбачені на закупівлю спортивного інвентарю.
23 червня
І тур
II тур
24 червня
III тур
IV тур
25 червня
V тур
Кращі гравці команди:
Кращими гравцями турніру стали:
Сертифікати отримали:
Сувеніри отримали тренери команд:
Тренер загиблого випускника МФК «Кремінь» Миколи Жидкова Олександр Назаренко розповів, що планують щорічно проводити турнір у День народження спортсмена (23 червня).
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