«Найкращі роки провів у «Кремені»: відбувся турнір пам'яті загиблого воїна Миколи Жидкова

Сьогодні, 19:37 Переглядів: 162

На стадіоні «Кремінь-Арена» зібралися 6 команд з Кременчука, Горішніх Плавнів, Дніпра та Кропивницького, які боролися за звання кращого

Цими вихідними, з 23 до 25 червня, у Кременчуці відбувся футбольний турнір «Kremin Cup» пам’яті загиблого воїна Миколи Жидкова.

Змагання серед юнаків 2010 року народження проходили на стадіоні «Кремінь-Арена» ім. Олега Бабаєва з 23 до 25 червня. Учать у змаганнях взяли 6 команд: «Кремінь» Кременчук, КДЮСШ-2 Кропивницький, «УФК-Кривбас» Дніпро, «Металург» Запоріжжя, «Гірник-Спорт» Горішні Плавні, «Металіст» Харків.

На нагородженні були присутні батьки Миколи — Віталій та Вікторія Жидкови, а також кохані дівчата нашого захисника: сестричка та перше й останнє кохання хлопця.

Переможцем турніру став «УФК-Кривбас» Дніпро, срібні нагороди здобув «Кремінь», а бронза у запорізького «Металурга». 4 місце у харківського «Металіст», 5 — КДЮСШ-2, 6 місце — «Гірник-Спорт» Горішні Плавні.

Усі спортсмени отримали пам’ятні медалі, а тренери символічні пояси із зображенням сокола та прапорі України, адже позивний Миколи був — Сокіл. Також шістьом футболістам (по одному гравцю з команди) вручили грошові винагороди у розмірі 1000 грн, що передбачені на закупівлю спортивного інвентарю.

Результати ігор

23 червня

І тур

Кремінь — Металіст — 3:1

КДЮСШ-2 — Гірник-Спорт — 2:2

УФК-Кривбас — Металург — 1:0

II тур

Кремінь — КДЮСШ-2 — 5:1

Гірник-Спорт — УФК-Кривбас — 0:4

Металіст — Металург — 0:1

24 червня

III тур

Металург — Гірник-Спорт — 4:1

КДЮСШ-2 — Металіст — 1:2

УФК-Кривбас — Кремінь — 1:0

IV тур

Металіст — Гірник-Спорт — 6:0

Кремінь — Металург — 6:0

КДЮСШ-2 — УФК-Кривбас — 0:1

25 червня

V тур

Гірник-Спорт — Кремінь — 0:5

Металург — КДЮСШ-2 — 1:1

УФК-Кривбас — Металіст — 4:0

Кращими гравцями турніру «Kremin Cup» пам’яті загиблого воїна Миколи Жидкова

Кращі гравці команди:

«Гірник-Спорт» Ушаков Віктор

КДЮСШ-2 Грабчак Ярослав

«Металіст» Явтушенко Максим

«Металург» Коротков Дмитро

«Кремінь» Прокопенко Артем

«УФК-Кривбас» Смутко Єгор

Кращими гравцями турніру стали:

кращий воротар Сичов Данило «УФК-Кривбас»

кращий захисник Шпак Владислав «Кремінь»

кращий півзахисник Жллубов Кирило КДЮСШ-2

кращий нападник Куліков «Металіст»

кращий бомбардир Шевченко Святослав (10 голів)

кращий гравець турніру Зелений Іван «Кремінь»

кращий гравець турніру Безруков Артем «Металург»

Сертифікати отримали:

«Гірник-Спорт» Максименко Станіслав

КДЮСШ-2 Ломака Олександр

«Металіст» Хлевий Олександр

«Металург» Клешня Олександр

«Кремінь» Мартиненко Назар

УФК-Кривбас Лисенко Данило

Сувеніри отримали тренери команд:

«Гірник-Спорт» Цимбал Роман Вячеславович

КДЮСШ-2 Терешонок Володимир Валентинович

«Металіст» Ткаченко Сергій Петрович

«Металург» Захарченко Владислав Іванович

«Кремінь» Назаренко Олександр Іванович

УФК-Кривбас Прошенко Артем Олександрович та Молодцов Дмитро Васильович

Тренер загиблого випускника МФК «Кремінь» Миколи Жидкова Олександр Назаренко розповів, що планують щорічно проводити турнір у День народження спортсмена (23 червня).