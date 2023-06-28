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У Кременчуці шеф-кухарі з Києва навчали майстрів профтехів з Полтавщини готувати страви зі шкільного меню Клопотенка

Сьогодні, 19:03 Переглядів: 188

 

Після навчання учасники проєкту стануть агентами змін – і самі будуть тренерами для кухарів Полтавської області, які працюю у шкільних їдальнях

У Кременчук приїхали шеф-кухарі з Києва, щоб навчати майстрів виробничого навчання з усієї Полтавщини готувати страви з оновленого шкільного меню, яке розробив кулінар Євген Клопотенко, за новими методиками. «Кременчуцький ТелеграфЪ» підгледів, як проходить заняття, а також поспілкувався з учасниками та організаторами.

Пілотний проєкт School Chef’s Training Hubs Development в Україні реалізовують Міністерство освіти і науки України спільно з громадськими організаціями «Культ Фуд» та «Національна асоціація громадського харчування» за підтримки іноземних донорів (Швейцарія). Проєкт стартував 15 травня і охопив Полтавську, Тернопільську, Одеську і частково Чернівецьку області. Загалом у проєкті взяли участь 65 майстрів виробничого навчання із закладів професійно-технічної освіти, від Полтавщини – 22 майстри з Кременчука, Миргорода, Хорола, Полтави, Гадяча (п’ятеро саме з нашого міста). Крім того, передбачено підписання меморандумів про співпрацю між обласними державними (військовими) адміністраціями та донорами проєкту зі створення кулінарних хабів.

З 15 по 25 травня майстри прослухали теоретичну частину, а 28 та 29 червня по 6 годин (з 9.00 до 15.00) у кулінарному хабі Регіонального центру професійно-технічної освіти №1 у Кременчуці для учасників з Полтавської області триває другий етап – практичні заняття під керівництвом тренерів. Після цього учасники отримають дипломи, стануть так званими агентами змін, і кожен з них навчить 20 кухарів шкіл у своїй області.

- Цей проєкт являє собою початок навчання кухарів, які будуть працювати в закладах середньої освіти так званим каскадним методом. Ми сьогодні-завтра навчаємо 20 перших майстрів виробничого навчання, вони отримують відповідні сертифікати, і далі кожен з них може навчати інших працівників у сфері харчування дітей. З 1 вересня ми отримаємо заявки від закладів освіти територіальних громад (області – ред.), і за мірою наповнення груп будемо розпочинати навчання, – розповідає Євген Кончаковський, директор департаменту освіти і науки Полтавської ОВА.
Євген Кончаковський
Євген Кончаковський

Регіональний центр професійно-технічної освіти №1 для реалізації проєкту обрали тому, що він мав найвищі стартові позиції і за рівнем обладнання, і внутрішнього оздоблення. Організатори проєкту оглянули кілька навчальних закладів і вирішили, що Регіональний центр – найбільш підготований.

Звичайно, сучасні страви неможливо приготувати без сучасного обладнання. Євген Кончаковський каже, що у 2021 році прийняли обласну програму «Діти Полтавщини. Якісне харчування», і деякі громади вже почали оновлювати обладнання, створювати сучасні харчоблоки у навчальних закладах.

28 червня кухарі готували 10 страв із застосуванням традиційного обладнання (під керівництвом ГО «Культ Фуд»), 29 червня – таку ж кількість страв, застосовуючи сучасне технологічне обладнання (під керівництвом ГО «Національна асоціація громадського харчування»).

В’ячеслав Шульгін
В’ячеслав Шульгін

Один з тренерів, кулінарний продюсер Євгена Клопотенка В’ячеслав Шульгін пояснив, що ті 10 страв шкільного меню, над якими сьогодні працювали кухарі, від звичних відрізняються тим, що у них багато спецій, мінімальна кількість солі, а також використовуються деякі продукти, які діти не завжди хочуть їсти, наприклад, горох, квасоля.

Також це різноманіття кухонь: мексиканська – чилі кон карне, китайська – печеня по-китайськи, англійська – скрембл, українська – товченка, угорська – гуляш з відварної яловичини.

Дегустаційний зал, де можна покуштувати приготовлені страви

- Це вже не перше місто, у якому ми були. Я бачу по людях, що вони приходять у захваті, їм подобається. А якщо їм подобається, то, думаю, і дітям також сподобається, - коментує В’ячеслав Шульгін.

Він вважає, що від професійності кухарів залежить, чи сподобаються дітям приготовані страви.

Ольга Мархель на фото по центру
Ольга Мархель на фото по центру

Учасниця проєкту, Ольга Мархель з Регіонального центру професійно-технічної освіти №1 ділиться з нами враженнями та розповідає, що готує печеню по-китайськи:

- Це картопля, тушкована зі свининою, але тут більше йде інтерпретація на додавання спецій – аніс, куркума, карі.

Мені дуже цікаво навчатися всьому новому, слідкувати за сучасними тенденціями в кулінарії. Хочеться як майстер виробничого навчання навчати своїх дітей найкращому. Тому ми навчаємося у найкращих, щоб кращими ставали наші діти. Також ми зможемо навчати інших кухарів, які працюють у шкільних їдальнях. Ми будемо тренерами. Зараз ми навчаємося самостійно, а потім по цій програмі будемо впроваджувати і навчати інших кухарів на нашій базі або яку нам запропонують.

Валентина Крутько
Валентина Крутько

Валентина Крутько, директорка Регіонального центру професійно-технічної освіти №1, говорить, що її заклад у 2020 році виграв конкурс, і тут створили навчально-практичний центр. Тоді на це пішло 860 тисяч гривень. За словами Валентини Крутько, тепер навчально-практичний центр удосконалюють і розширюють, Полтавська ОВА виділила навчальному закладу 10 тисяч євро на будівельні матеріали та 38 тисяч євро – на нове обладнання. Центр стане кулінарним хабом та майданчиком для подальших занять.

- Наша обласна військова адміністрація планує оновити обладнання шкіл Полтавщини, і потім, коли його оновлять, треба щоб на ньому вміли працювати люди. Після навчання учасники проєкту стануть агентами змін – і зможуть на базі навчально-практичного центру навчати кухарів Полтавщини, які працюю у шкільних їдальнях, – коментує Валентина Крутько.
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Автор: Катерина Турубара
Теги: навчання Професійно-технічна освіта кухар кулінарія шкільне харчування меню
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