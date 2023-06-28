У Кременчуці шеф-кухарі з Києва навчали майстрів профтехів з Полтавщини готувати страви зі шкільного меню Клопотенка

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Після навчання учасники проєкту стануть агентами змін – і самі будуть тренерами для кухарів Полтавської області, які працюю у шкільних їдальнях

У Кременчук приїхали шеф-кухарі з Києва, щоб навчати майстрів виробничого навчання з усієї Полтавщини готувати страви з оновленого шкільного меню, яке розробив кулінар Євген Клопотенко, за новими методиками. «Кременчуцький ТелеграфЪ» підгледів, як проходить заняття, а також поспілкувався з учасниками та організаторами.

Пілотний проєкт School Chef’s Training Hubs Development в Україні реалізовують Міністерство освіти і науки України спільно з громадськими організаціями «Культ Фуд» та «Національна асоціація громадського харчування» за підтримки іноземних донорів (Швейцарія). Проєкт стартував 15 травня і охопив Полтавську, Тернопільську, Одеську і частково Чернівецьку області. Загалом у проєкті взяли участь 65 майстрів виробничого навчання із закладів професійно-технічної освіти, від Полтавщини – 22 майстри з Кременчука, Миргорода, Хорола, Полтави, Гадяча (п’ятеро саме з нашого міста). Крім того, передбачено підписання меморандумів про співпрацю між обласними державними (військовими) адміністраціями та донорами проєкту зі створення кулінарних хабів.

З 15 по 25 травня майстри прослухали теоретичну частину, а 28 та 29 червня по 6 годин (з 9.00 до 15.00) у кулінарному хабі Регіонального центру професійно-технічної освіти №1 у Кременчуці для учасників з Полтавської області триває другий етап – практичні заняття під керівництвом тренерів. Після цього учасники отримають дипломи, стануть так званими агентами змін, і кожен з них навчить 20 кухарів шкіл у своїй області.

- Цей проєкт являє собою початок навчання кухарів, які будуть працювати в закладах середньої освіти так званим каскадним методом. Ми сьогодні-завтра навчаємо 20 перших майстрів виробничого навчання, вони отримують відповідні сертифікати, і далі кожен з них може навчати інших працівників у сфері харчування дітей. З 1 вересня ми отримаємо заявки від закладів освіти територіальних громад (області – ред.), і за мірою наповнення груп будемо розпочинати навчання, – розповідає Євген Кончаковський, директор департаменту освіти і науки Полтавської ОВА.

Євген Кончаковський

Регіональний центр професійно-технічної освіти №1 для реалізації проєкту обрали тому, що він мав найвищі стартові позиції і за рівнем обладнання, і внутрішнього оздоблення. Організатори проєкту оглянули кілька навчальних закладів і вирішили, що Регіональний центр – найбільш підготований.

Звичайно, сучасні страви неможливо приготувати без сучасного обладнання. Євген Кончаковський каже, що у 2021 році прийняли обласну програму «Діти Полтавщини. Якісне харчування», і деякі громади вже почали оновлювати обладнання, створювати сучасні харчоблоки у навчальних закладах.

28 червня кухарі готували 10 страв із застосуванням традиційного обладнання (під керівництвом ГО «Культ Фуд»), 29 червня – таку ж кількість страв, застосовуючи сучасне технологічне обладнання (під керівництвом ГО «Національна асоціація громадського харчування»).

В’ячеслав Шульгін

Один з тренерів, кулінарний продюсер Євгена Клопотенка В’ячеслав Шульгін пояснив, що ті 10 страв шкільного меню, над якими сьогодні працювали кухарі, від звичних відрізняються тим, що у них багато спецій, мінімальна кількість солі, а також використовуються деякі продукти, які діти не завжди хочуть їсти, наприклад, горох, квасоля.

Також це різноманіття кухонь: мексиканська – чилі кон карне, китайська – печеня по-китайськи, англійська – скрембл, українська – товченка, угорська – гуляш з відварної яловичини.

Дегустаційний зал, де можна покуштувати приготовлені страви

- Це вже не перше місто, у якому ми були. Я бачу по людях, що вони приходять у захваті, їм подобається. А якщо їм подобається, то, думаю, і дітям також сподобається, - коментує В’ячеслав Шульгін.

Він вважає, що від професійності кухарів залежить, чи сподобаються дітям приготовані страви.

Ольга Мархель на фото по центру

Учасниця проєкту, Ольга Мархель з Регіонального центру професійно-технічної освіти №1 ділиться з нами враженнями та розповідає, що готує печеню по-китайськи:

- Це картопля, тушкована зі свининою, але тут більше йде інтерпретація на додавання спецій – аніс, куркума, карі. Мені дуже цікаво навчатися всьому новому, слідкувати за сучасними тенденціями в кулінарії. Хочеться як майстер виробничого навчання навчати своїх дітей найкращому. Тому ми навчаємося у найкращих, щоб кращими ставали наші діти. Також ми зможемо навчати інших кухарів, які працюють у шкільних їдальнях. Ми будемо тренерами. Зараз ми навчаємося самостійно, а потім по цій програмі будемо впроваджувати і навчати інших кухарів на нашій базі або яку нам запропонують.

Валентина Крутько

Валентина Крутько, директорка Регіонального центру професійно-технічної освіти №1, говорить, що її заклад у 2020 році виграв конкурс, і тут створили навчально-практичний центр. Тоді на це пішло 860 тисяч гривень. За словами Валентини Крутько, тепер навчально-практичний центр удосконалюють і розширюють, Полтавська ОВА виділила навчальному закладу 10 тисяч євро на будівельні матеріали та 38 тисяч євро – на нове обладнання. Центр стане кулінарним хабом та майданчиком для подальших занять.

- Наша обласна військова адміністрація планує оновити обладнання шкіл Полтавщини, і потім, коли його оновлять, треба щоб на ньому вміли працювати люди. Після навчання учасники проєкту стануть агентами змін – і зможуть на базі навчально-практичного центру навчати кухарів Полтавщини, які працюю у шкільних їдальнях, – коментує Валентина Крутько.