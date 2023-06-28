Офіс генпрокурора повідомив про підозри трьом командирам рф за теракт у Кременчуці

Слідство щодо удару по Кременчуку в червні 2022 року триває, повідомив Офіс генерального прокурора 27 червня. За рік слідство встановило особи трьох російських командирів, повідомив керівник Департаменту протидії злочинам, вчиненим в умовах збройного конфлікту Юрій Бєлоусов.
Він додав, що навіть за умов заочного розслідування слідство має інструменти, аби обмежити пересування цих людей та шукати їхнє майно за кордоном.
Про підозру повідомили:
Наприкінці червня 2022 року російська армія завдала удару по торговому центру в Кременчуку Полтавської області, внаслідок чого загинула, за даними ОГП, 21 людина, близько 60 отримали поранення.
Українське Міністерство внутрішніх справ тоді повідомило, що удар був завданий ракетами Х-22. Міноборони РФ заявляло, що російські військові «завдали удару високоточними ракетами по ангарах зі зброєю та боєприпасами, які надійшли від США та європейських країн».
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27 липня російські війська обстріляли ТЦ «Амстор». Внаслідок обстрілу загинула 21 особа, ще одна жінка вважається безвісти зниклою. Близько сотні кременчужан звернулися до лікарні за медичною допомогою.