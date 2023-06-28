Офіс генпрокурора повідомив про підозри трьом командирам рф за теракт у Кременчуці

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Слідство щодо удару по Кременчуку в червні 2022 року триває, повідомив Офіс генерального прокурора 27 червня. За рік слідство встановило особи трьох російських командирів, повідомив керівник Департаменту протидії злочинам, вчиненим в умовах збройного конфлікту Юрій Бєлоусов.

«Ми маємо трьох підозрюваних. Починаючи від командира 52-го важкого бомбардувального авіаційного полку дальньої авіації військово-повітряних сил повітряно-космічних сил ЗС РФ, який безпосередньо відповідав за пуск ракет по цивільних об’єктах. І закінчуючи командувачем дальньої авіації повітряно-космічних сил збройних сил РФ, який відповідає за всю стратегічну авіацію російської федерації», – йдеться в коментарі Бєлоусова.

Він додав, що навіть за умов заочного розслідування слідство має інструменти, аби обмежити пересування цих людей та шукати їхнє майно за кордоном.

Про підозру повідомили:

командиру 52-го важкого бомбардувального авіаційного полку дальньої авіації Військово-повітряних сил росії

командиру 22-ї важкої бомбардувальної авіаційної дивізії дальньої авіації впс рф

командувачу дальньої авіації повітряно-космічних сил збройних сил рф

Наприкінці червня 2022 року російська армія завдала удару по торговому центру в Кременчуку Полтавської області, внаслідок чого загинула, за даними ОГП, 21 людина, близько 60 отримали поранення.

Українське Міністерство внутрішніх справ тоді повідомило, що удар був завданий ракетами Х-22. Міноборони РФ заявляло, що російські військові «завдали удару високоточними ракетами по ангарах зі зброєю та боєприпасами, які надійшли від США та європейських країн».