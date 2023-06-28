Віктор КРУК
«А цар-то несправжній» — на росії відбувся заколот, який увійде в історію як початок «Великої кримінальної революції»
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Богдан Лазоренко
Новий НПЗ для Кременчука чи кінець екології? Розбираємо в деталях
Микола Корецький
Наступна партія новітніх шасі DАYUN зібрана фахівцями Кременчуцького заводу комунальної техніки АЛЬФАТЕКС
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Кременчук, Спорт, Кременчук

Від першої медалі до чемпіона: Єгор Сербін став переможцем чемпіонату з шахів

Вчора, 21:04 Переглядів: 326

 

Вітаємо юного спортсмена

Директор шахово-шашкового клубу «Каїсса» Володимир Груздєв розповів, що юного спортсмена у шахи у 2017 році привів батько.

— Спочатку його зарахували у молодшу групу початківців. Але наполегливого хлопця це не задовольнило і він побажав відвідувати старшу групу, яку навчав тренер Олександр Мальцев. 

Майже рік дітям прийшлось займатися при акумуляторних ліхтарях, бо в приміщенні не було світла. Трохи більше чим через рік Єгор вже отримав свою першу медаль на третьому регіональному турнірі на честь Дня захисту дітей. На жаль, ці турніри із-за епідемії ковіду, війни та відсутністю фінансових можливостей більше не проводяться. 

Майстерність юного шахіста стрімко зростала та після перемоги в Кубку мера Кременчука вже у 2019 році він став другим призером чемпіонату Полтавської області в Омельнику, пропустивши вперед майбутнього чемпіона України, зараз кандидата в майстри спорту полтавця Тараса Руденка. Після вдалого дебюту Єгора вже на чемпіонаті України в Одесі, де він з першого разу увійшов в шестірку кращих в рапіді, на нього звернув увагу львівський тренер А.Ромашов. Вже через деякий час для Єгора почався львівський період. Кілька років він не грав в першостях України. лише раз не дуже вдало спробував свої сили в першості України з рапіду до 16 років в іншої вікової категорії, яка проходила у Львові, — розповів Володимир Груздєв. 

У цьому році в Тернополі шахіст повноцінно грав вже в усіх трьох категоріях. Доволі надійно він зіграв в шаховій класиці, 6 разів маючи ніччю, вигравши у двох партіях та маючи одну поразку від киянина В.Анучіна, якого скоріше за все намагався перемогти будь-яким шляхом за поразку в чемпіонаті України ще в Одесі.  Багато нічийних партій пов’язані зовсім ні з шахами. У рапіді Єгор був на 25 місці із 72 учасників з 5 очками, попереду нашого шахіста Максима Поливка, який мав 4 очка. 

— Виступ Єгора Сербіна в бліці став кращим у його шаховій кар’єрі, інакше не сказати. Бо сам за себе каже підсумок змагань, в яких шахіст здобув 9.5 очок з 11 можливих при 67 учасниках, випередивши на очко кандидата в майстри спорту з Житомира Дениса Шикірявого та на 1,5 очка Юрія Маняка зі Львова.

 Не можливо промовчати про іншу учасницю цього чемпіонату з «Каїсси», але вже серед дівчат Алісу Романченко, яка мужньо боролася за перемогу в цупкому оточенні львів’янок, одержавши 4 місце в рапіді на крок від п'єдесталу, та 6 місце в бліці.

1
Автор: Альона Душенко
Теги: шахи
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 24 від 15 червня 2023)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 23 від 8 червня 2023

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 22 від 1 червня 2023

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 21 від 25 травня 2023

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх