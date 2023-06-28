Від першої медалі до чемпіона: Єгор Сербін став переможцем чемпіонату з шахів

Директор шахово-шашкового клубу «Каїсса» Володимир Груздєв розповів, що юного спортсмена у шахи у 2017 році привів батько.

— Спочатку його зарахували у молодшу групу початківців. Але наполегливого хлопця це не задовольнило і він побажав відвідувати старшу групу, яку навчав тренер Олександр Мальцев.

Майже рік дітям прийшлось займатися при акумуляторних ліхтарях, бо в приміщенні не було світла. Трохи більше чим через рік Єгор вже отримав свою першу медаль на третьому регіональному турнірі на честь Дня захисту дітей. На жаль, ці турніри із-за епідемії ковіду, війни та відсутністю фінансових можливостей більше не проводяться.

Майстерність юного шахіста стрімко зростала та після перемоги в Кубку мера Кременчука вже у 2019 році він став другим призером чемпіонату Полтавської області в Омельнику, пропустивши вперед майбутнього чемпіона України, зараз кандидата в майстри спорту полтавця Тараса Руденка. Після вдалого дебюту Єгора вже на чемпіонаті України в Одесі, де він з першого разу увійшов в шестірку кращих в рапіді, на нього звернув увагу львівський тренер А.Ромашов. Вже через деякий час для Єгора почався львівський період. Кілька років він не грав в першостях України. лише раз не дуже вдало спробував свої сили в першості України з рапіду до 16 років в іншої вікової категорії, яка проходила у Львові, — розповів Володимир Груздєв.