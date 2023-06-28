Від першої медалі до чемпіона: Єгор Сербін став переможцем чемпіонату з шахів

Директор шахово-шашкового клубу «Каїсса» Володимир Груздєв розповів, що юного спортсмена у шахи у 2017 році привів батько.
— Спочатку його зарахували у молодшу групу початківців. Але наполегливого хлопця це не задовольнило і він побажав відвідувати старшу групу, яку навчав тренер Олександр Мальцев.
Майже рік дітям прийшлось займатися при акумуляторних ліхтарях, бо в приміщенні не було світла. Трохи більше чим через рік Єгор вже отримав свою першу медаль на третьому регіональному турнірі на честь Дня захисту дітей. На жаль, ці турніри із-за епідемії ковіду, війни та відсутністю фінансових можливостей більше не проводяться.
Майстерність юного шахіста стрімко зростала та після перемоги в Кубку мера Кременчука вже у 2019 році він став другим призером чемпіонату Полтавської області в Омельнику, пропустивши вперед майбутнього чемпіона України, зараз кандидата в майстри спорту полтавця Тараса Руденка. Після вдалого дебюту Єгора вже на чемпіонаті України в Одесі, де він з першого разу увійшов в шестірку кращих в рапіді, на нього звернув увагу львівський тренер А.Ромашов. Вже через деякий час для Єгора почався львівський період. Кілька років він не грав в першостях України. лише раз не дуже вдало спробував свої сили в першості України з рапіду до 16 років в іншої вікової категорії, яка проходила у Львові, — розповів Володимир Груздєв.
У цьому році в Тернополі шахіст повноцінно грав вже в усіх трьох категоріях. Доволі надійно він зіграв в шаховій класиці, 6 разів маючи ніччю, вигравши у двох партіях та маючи одну поразку від киянина В.Анучіна, якого скоріше за все намагався перемогти будь-яким шляхом за поразку в чемпіонаті України ще в Одесі. Багато нічийних партій пов’язані зовсім ні з шахами. У рапіді Єгор був на 25 місці із 72 учасників з 5 очками, попереду нашого шахіста Максима Поливка, який мав 4 очка.
— Виступ Єгора Сербіна в бліці став кращим у його шаховій кар’єрі, інакше не сказати. Бо сам за себе каже підсумок змагань, в яких шахіст здобув 9.5 очок з 11 можливих при 67 учасниках, випередивши на очко кандидата в майстри спорту з Житомира Дениса Шикірявого та на 1,5 очка Юрія Маняка зі Львова.
Не можливо промовчати про іншу учасницю цього чемпіонату з «Каїсси», але вже серед дівчат Алісу Романченко, яка мужньо боролася за перемогу в цупкому оточенні львів’янок, одержавши 4 місце в рапіді на крок від п'єдесталу, та 6 місце в бліці.
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