На війні загинув вихованець футбольного клубу «Кремінь» Микола Жидков

Сьогодні, 15:25 Переглядів: 555

На російсько-українській війн загинув вихованець футбольного клубу «Кремінь» Микола Жидков. Уродженець Кропивницького азам футболу навчався у рідному місті, далі продовжив навчання в інтернаті Дніпра, а потім два роки навчався у Кременчуці. Спортсмен у 2019 році закінчив кременчуцький ліцеї-інтернат №21 «Старт» та футбольний клуб «Кремінь», під керівництвом тренера Олександра Назаренка.

Микола Жидков з 2020 до 2022 рік грав за польський футбольний клуб «Wegrzcanka Węgrzce Wielkie» з 7 ліги Польщі. З початку повномасштабної війни спортсмен вирішив вступити до лав Збройних Сил України.

У листопаді 2022 року Микола призупинив виступи за команду, щоб повернутися в Україну та вступити до лав ЗСУ. В останньому матчі команда перемогла 6-1, Микола відзначився дублем. Клуб тоді відреагував на такий вчинок футболіста й під час останнього матчу українця за Венгжнанку партнери та суперники влаштували 21-річному Жидкову коридор пошани, а представники клубу подарували пам’ятну футболку і букет квітів у кольорах прапорів України та Польщі.

Микола тоді зізнався, що не вбачає у своїх діях героїзму. Вважав, що українці повинні боротись за мир і свободу своєї держави.

- Я знаю, що відео мого прощання поширили в Україні та Польщі, що мене називають героєм. Я не герой. Герої – це ті, хто майже 9 місяців бореться за волю України. Але такий вчинок клубу став дуже приємним для мене. Думаю, кожен українець уже розуміє, що означає ця війна. Де він має бути, і що має робити. Раніше я міг допомогти іншим способом, але цього вже недостатньо. Якщо ми хочемо вільну країну, то повинні дати щось більше від себе. Якщо ми нічого не робитимемо, то ця війна прийде до всіх, не тільки в Україну. Якщо я хочу жити в Україні, то маю боротися за її свободу. Прагну жити у вільній країні, в мирі, – розповів про своє рішення Микола Жидков.

Дитячий тренер спортсмена з МФК «Кремінь» Олександр Назаренко ледь стримуючи сльози згадав про свого вихованця:

- Микола – випускник мого останнього випуску 2001 року народження. Він був хорошим футболістом, цілеспрямованим. Ніколи не «сочкував» на тренуваннях. Повністю віддавався на іграх. У нього була висока самовіддача на полі, і за межами поля він був порядною людиною. Дружив з усіма хлопцями. Й мав лідерські якості. Хлопці до нього гарно відносилися, адже завжди приходив на допомогу. Добрий, ввічливий та вихований.