Під Полтавою поліція затримала чоловіка за вчинення замаху на умисне вбивство

До відділу №2 Полтавського районного управління поліції 1-го червня, близько 19.15, надійшло повідомлення від медиків про заподіяння ножового поранення людині в селі Коломацьке Полтавського району. Поліція розпочала кримінальне провадження.
Про це повідомляє Відділ комунікації поліції в Полтавській області за інформацією Полтавського райуправління поліції.
За попередньою версією слідства, під час конфлікту 59-річний чоловік наніс ножове поранення 26-річному місцевому мешканцю. Медики госпіталізували потерпілого до реанімаційного відділення.
За даним фактом слідчим підрозділом поліції, під процесуальним керівництвом Полтавської окружної прокуратури, розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 (Закінчений замах на умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Обставини та причини події встановлюють слідчі.
У разі визнання вини судом підозрюваному загрожує від 7 до 15 років позбавлення волі.
Нагадаємо, на Кременчуччині в місті Горішні Плавні увечері 2-го червня місцевий житель отримав проникаюче ножове поранення в живіт від свого знайомого під час сварки, яка переросла у бійку.
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