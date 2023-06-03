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У Кременчуцькій міській галереї зібрали 246 дивовижних картин, об'єднаних темою свободи

Сьогодні, 14:38 Переглядів: 213

 

Також зараз тут можна побачити колекцію настільних медалей, пов'язаних з Кременчуком, та «казкову» філателію

2 червня у Кременчуцькій міській художній галереї відкрилися одразу три виставки. У двох залах представлені 246 картин, а також філателія та настільні медалі.

На Всеукраїнську виставку образотворчого мистецтва «Дивовижні світи народної душі» 47 авторів з Кременчука, Києва, Горішніх Плавнів, Полтави, Дніпра, Кривого Рогу, Козельщини надали 119 своїх робіт, які об'єднані темою свободи та любові до України. Тут і декоративно-ужиткове та петриківське мистецтво в олії й пластиліні, й фантастичні, абстракційні, філософські картини, а також лялькарство та гончарство.

У великому залі галереї голова Спілки нумізматів Анатолій Шаін представив найбільшу колекцію настільних медалей, пов'язаних з Кременчуком, а також свою філателію «Казки, легенди та наївне мистецтво». Філателію він почав колекціонувати з першої марки, яка вийшла у незалежній Україні. Чоловік розповідає, що настільні медалі випускали кременчуцькі підприємства – НПЗ, «Кредмаш», КрАЗ, КВБЗ – до пам'ятних дат. Він збирав цю колекцію 40 років.

Третя виставка – це 127 картин від студії образотворчого мистецтва «Майстерня чудес» Вікторії Пиринської. Авторами робіт є як дорослі, так і діти.

 

У двох залах галереї зібрали багато дивовижних картин і всіляких цікавинок. Встигніть роздивитися їх усі та вибрати найулюбленішу роботу (проте, на нашу думку, визначитися буде важко). Виставки можна буде побачити до 2 липня. Галерея на вулиці Коцюбинського, 4 працює за таким графіком:

  • середа-неділя – з 10.00 до 16.00;
  • понеділок, вівторок – вихідні.
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Автор: Катерина Турубара
Теги: галерея виставка картини філателія марки конверти медалі мистецтво
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