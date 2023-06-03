У Горішніх Плавнях під час бійки 36-річному чоловіку нанесли ножове поранення в живіт

До відділу №2 в місті Горішні Плавні Кременчуцького районного управління поліції 2 червня, близько 20.25, надійшло повідомлення від медиків, що місцевий чоловік отримав ножове поранення. Поліція відкрила кримінальне провадження.

Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Полтавської області за матеріалами Кременчуцького райуправління поліції.

- Отримавши повідомлення про нанесення тяжких тілесних ушкоджень, на місце події негайно прибула слідчо-оперативна група та оперативники місцевої поліції. У ході проведення першочергових слідчих дій встановлено, що під час спільного дозвілля між потерпілим, 1987 року народження, та його знайомим, 1988 року народження, виникла сварка, яка переросла в бійку. Під час конфлікту чоловік, 1988 року народження, спричинив потерпілому проникаюче ножове поранення в живіт. Наразі правопорушника затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуально кодексу України. Вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру та обрання запобіжного заходу.

Потерпілого з тілесними ушкодженнями госпіталізовано до лікарні, де його прооперовано, - зазначив начальник відділу №2 Кременчуцького районного управління поліції Дмитро Забігайло.