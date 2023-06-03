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У Горішніх Плавнях під час бійки 36-річному чоловіку нанесли ножове поранення в живіт

Сьогодні, 14:04 Переглядів: 240

 

Поліція Полтавщини з’ясовує обставини спричинення тяжких тілесних ушкоджень постраждалому

До відділу №2 в місті Горішні Плавні Кременчуцького районного управління поліції 2 червня, близько 20.25, надійшло повідомлення від медиків, що місцевий чоловік отримав ножове поранення. Поліція відкрила кримінальне провадження.

Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Полтавської області за матеріалами Кременчуцького райуправління поліції.

- Отримавши повідомлення про нанесення тяжких тілесних ушкоджень, на місце події негайно прибула слідчо-оперативна група та оперативники місцевої поліції. У ході проведення першочергових слідчих дій встановлено, що під час спільного дозвілля між потерпілим, 1987 року народження, та його знайомим, 1988 року народження, виникла сварка, яка переросла в бійку. Під час конфлікту чоловік, 1988 року народження, спричинив потерпілому проникаюче ножове поранення в живіт. Наразі правопорушника затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуально кодексу України. Вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру та обрання запобіжного заходу.

Потерпілого з тілесними ушкодженнями госпіталізовано до лікарні, де його прооперовано, - зазначив начальник відділу №2 Кременчуцького районного управління поліції Дмитро Забігайло.

За даним фактом слідчим підрозділом поліції, під процесуальним керівництвом Горішньоплавніського відділення Кременчуцької окружної прокуратури, розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії.

У разі визнання вини судом фігурантові кримінального провадження загрожує до 8 років позбавлення волі.

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Автор: Віктор Крук Джерело фото: відділ комунікації поліції Полтавщини
Теги: поліція Полтавщини ножове поранення Горішні Плавні
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