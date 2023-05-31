У Кремечуці триває виставка «Світ черепах»: дивовижні звірята

Сьогодні, 20:00 Переглядів: 1

У Кременчуці продовжує працювати «Світ черепах», де люди на власні очі можуть побачити абсолютно різні та цікаві види черепах. Виставка знаходиться у ТРЦ «Сіті Молл», на вулиці Київській 5-А та працюватиме до 4 червня.

На виставці представлені понад 20 видів черепах, які важко взагалі знайти в Україні. До речі, ці тваринки народилися в неволі у людей, а потім власники виставки їх викуповували та доглядали за ними самі.

Найпривабливіші на виставці великі шпороносні черепахи (Geochelone sulcata), вони на виставці найбільші. За розміром така черепаха займає третє місце у світі, після слонової й альдабрської черепах.

Також із сухопутних черепах люди можуть побачити такі види, як середньоазіатську черепаху, грецьку, вугільну та променеву. Більшість видів черепах знаходились в тераріумах, а саме такі види, як: псевдографічна черепаха (False map turtle), червоновуха черепаха, грифова (Macrochelys), кинікса беліана, трикільова, матамата (Chelus fimbriata), бразильська кайманова, китайська смугастошийна (Mauremys sinensis), ілова жовторота (Kinosternon leucostomum) та китайський тріоніс.

Окрім черепах на виставці ще представлені хамелеони, іспанський тритон, жаба баджита та жаба водонос, гекон токі та вуж свиноносий.

Виставка працює з 10.00 до 20.00 (без перерв та вихідних).

А годування тварин відбувається об 11.00, 14.00 та 18.00, у цей час можна поспостерігати як їдять тваринки.

Квиток дорослий — 40 грн, дитячий — 30 грн. Діти до 3 років безкоштовно в супроводі дорослих. На колективні відвідування є знижка. Заявку можливо залишити за телефонами: 096-528-80-43, 095-000-29-06.

Нагадаємо, що виставка діятиме до 4 червня.