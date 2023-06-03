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На Кременчуччині поліція затримала чоловіка, який наніс смертельні ушкодження 49-річній жінці

Сьогодні, 13:30 Переглядів: 279

 

Потерпіла померла в лікарні після госпіталізації

До відділу №2 в місті Горішні Плавні Кременчуцького районного управління поліції 1-го червня, близько 12.00, надійшло повідомлення від медиків, що каретою швидкої допомоги до лікарні з тяжкими тілесними ушкодженнями доставлено мешканку одного  із сіл Кременчуцького району. Поліцейські встановили причетну до злочину особу та розпочали кримінальне провадження.

Про це повідомив Відділ комунікації поліції в Полтавській області за інформацією Кременчуцького райуправління поліції.

- Отримавши інформацію про злочин, на місце події негайно прибула слідчо-оперативна група та оперативники районного управління. Під час проведення першочергових оперативно-розшукових та слідчих заходів поліцейські з’ясували, що між потерпілою, 1974 року народження, та її знайомим, 1964 року народження, виникла сварка, під час якої чоловік спричинив жінці тілесні ушкодження. На жаль, через декілька годин після госпіталізації потерпіла померла. Наразі речові докази вилучені. Правопорушника затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Йому повідомлено про підозру та вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу, - повідомив начальник Кременчуцького райуправління поліції Олександр Холондович.

За даним фактом слідчим підрозділом поліції, під процесуальним керівництвом Горішньоплавнівського відділення Кременчуцької окружної прокуратури, розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілої) Кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії. 

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Автор: Віктор Крук Джерело фото: відділ комунікації поліції Полтавщини
Теги: поліція Полтавщини Горішні Плавні тілесні ушкодження померла затримали
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