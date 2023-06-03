На Кременчуччині поліція затримала чоловіка, який наніс смертельні ушкодження 49-річній жінці

До відділу №2 в місті Горішні Плавні Кременчуцького районного управління поліції 1-го червня, близько 12.00, надійшло повідомлення від медиків, що каретою швидкої допомоги до лікарні з тяжкими тілесними ушкодженнями доставлено мешканку одного із сіл Кременчуцького району. Поліцейські встановили причетну до злочину особу та розпочали кримінальне провадження.
Про це повідомив Відділ комунікації поліції в Полтавській області за інформацією Кременчуцького райуправління поліції.
За даним фактом слідчим підрозділом поліції, під процесуальним керівництвом Горішньоплавнівського відділення Кременчуцької окружної прокуратури, розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілої) Кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії.
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