Два тижні у Кременчуці діятиме виставка «Світ черепах»

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Група компаній «Світ» представляє виставку черепах з усього світу, яку можна буде побачити у Кременчуці з 22 травня по 4 червня у ТЦ «Сіті Молл», що на вул. Київській, 5а (район «МакДональдзу»).

Відвідувачі виставки зможуть поспостерігати за цікавими рептиліями. Годування тварин кожного дня об 11.00, 14.00, 18.00.

Виставка працює з 10.00 до 20.00 без перерви та вихідних.

Квиток дорослий - 40 грн, дитячий - 30 грн. Діти до 3 років безкоштовно в супроводі дорослих.

На колективні відвідування знижка. Заявку можливо залишити за телефонами: 096-528-80-43, 095-000-29-06.