Музей у Кременчуці поповнився російським безпілротником та іноземними шевронами

Цього тижня Військово-історичний музей ВПУ №7 поповнився експонатами з російсько-української війни. Про це повідомляє керівник музею Володимир Поляков на сторінці Координаційного центру об'єднань ветеранів АТО.

- Нещодавно випускник Кременчуцького військового ліцею підполковник Артем завітав зі своїми побратими до нас і передав до експозиції залишки орківського безпілотника. До речі, збитий його підлеглими з автомату (АК-74). На багатотисячний виріб було витрачено тільки три магазини набоїв. Також були передані - комплект шевронів та почесна відзнака 122 окремої бригади тероборони; шеврон південнокорейського інструктора - сапера та погон канадського військовослужбовця.

І, здається знову - крейсер "москва". Шашка димова плавуча МК 9, яка призначена ефективно вказувати місцезнаходження під час аварії морських суден. Дякуємо всім небайдужим за підтримку та допомогу. Слава Україні! - йдеться у повідомленні.