Учні ВПУ №7 Кременчука вибороли «золото» з баскетболу на Спортивних іграх України

Сьогодні, 17:01 Переглядів: 155

В Івано-Франківську відбулися Спортивні ігри України серед учнів закладів професійної (професійно-технічної) освіти 2022-2023 навчального року з баскетболу. Полтавську область представляла команда Вищого професійного училища №7 Кременчука. До її складу увійшли Вадим Єршов, Максим Ковтун, Марат Мемедамінов та Іван Скарлат.

У результаті змагань вони вибороли 1 місце в категорії юнаки (3х3).

Підготував команду баскетболістів до змагань Ігор Орендаренко, викладач фізичної культури училища.