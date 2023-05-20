Учні ВПУ №7 Кременчука вибороли «золото» з баскетболу на Спортивних іграх України

В Івано-Франківську відбулися Спортивні ігри України серед учнів закладів професійної (професійно-технічної) освіти 2022-2023 навчального року з баскетболу. Полтавську область представляла команда Вищого професійного училища №7 Кременчука. До її складу увійшли Вадим Єршов, Максим Ковтун, Марат Мемедамінов та Іван Скарлат.
У результаті змагань вони вибороли 1 місце в категорії юнаки (3х3).
Підготував команду баскетболістів до змагань Ігор Орендаренко, викладач фізичної культури училища.
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