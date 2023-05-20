На комп’ютерний клас та інтерактивну дошку для МАН у Кременчуці виділили 400 тисяч грн

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Кошти Департаменту освіти виділяються зі Стабілізаційного фонду Кременчуцької міської територіальної громади

Департаменту освіти Кременчуцької міської ради на придбання комп’ютерного класу та інтерактивного комплексу (дошка та проектор) виділено 400 тисяч грн. Таке рішення прийняв міськвиконком 12 травня, а на позачерговій сесії Кременчуцької міської ради, яка відбулася 19 травня, депутати його затвердили. Як зазначається в рішенні, комп’ютерний клас та інтерактивний комплекс придбають для проведення уроків, практичних занять та презентації проєктів на обласному та загальнонаціональному етапі Всеукраїнського конкурсу – захисту науково-дослідницьких робіт учнів – членів МАН України. Кошти Департаменту освіти виділяються зі Стабілізаційного фонду Кременчуцької міської територіальної громади

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