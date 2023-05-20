На Полтавщині після ДТП загорілась вантажівка

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Дорожньо-транспортна пригода сталася 20 травня, близько 13-ї години, на автодорозі Київ-Харків-Довжанський, поблизу «красноградського» повороту.

За попередньою інформацією слідства, бензовоз, під керуванням 38-річного жителя Кременчуцького району, допустив зіткнення із дорожнім відбійником, після чого сталося загоряння автомобіля. Внаслідок аварії водій отримав травми. На місці події працюють поліція, рятувальники та медики. Причини та обставини ДТП з’ясовуються.