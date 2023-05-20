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Надзвичайні новини, Полтавщина

До суду передали справу щодо двох мешканців Полтави та Горішніх Плавнів, яких обвинувачують у колабораціонізмі

Сьогодні, 20:04 Переглядів: 194

 

Служба безпеки України передала до суду справу щодо двох мешканців Полтави та Горішніх Плавнів, яких обвинувачують у колабораціонізмі. Як повідомляє пресслужба СБУ, обидва обвинувачені у колабораціонізмі систематично поширювали ворожі наративи в «Однокласниках».

За даними слідства, публічною антиукраїнською агітацією займався співробітник одного з підприємств критичної інфраструктури в Горішніх Плавнях. На своїй сторінці в соцмережі він глорифікував учасників так званої російської «сво»» і поширював тези російських пропагандистів про налагодження мирного життя на окупованих територіях та позитивні аспекти їх інтеграції до рф.

 

Другий обвинувачений — полтавець, який поширював наративи про високий рівень закордонної підтримки так званої російської «сво» в Україні. Крім того, він виступав проти знесення пам’ятника радянському кату та просував ідею встановлення пам’ятника Кадирову за «перемогу над неонацизмом» в Україні.

Після проведення судово-лінгвістичних експертиз слідчі СБУ повідомили обом чоловікам про підозру за ч.2 і ч.3 ст.436-2 Кримінального кодексу України (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії російської федерації проти України, глорифікація її учасників). Обвинувальні акти скеровано до суду.

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Автор: Альона Душенко
Теги: сепаратизм СБУ
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