До суду передали справу щодо двох мешканців Полтави та Горішніх Плавнів, яких обвинувачують у колабораціонізмі

Сьогодні, 20:04 Переглядів: 194

Служба безпеки України передала до суду справу щодо двох мешканців Полтави та Горішніх Плавнів, яких обвинувачують у колабораціонізмі. Як повідомляє пресслужба СБУ, обидва обвинувачені у колабораціонізмі систематично поширювали ворожі наративи в «Однокласниках».

За даними слідства, публічною антиукраїнською агітацією займався співробітник одного з підприємств критичної інфраструктури в Горішніх Плавнях. На своїй сторінці в соцмережі він глорифікував учасників так званої російської «сво»» і поширював тези російських пропагандистів про налагодження мирного життя на окупованих територіях та позитивні аспекти їх інтеграції до рф.

Другий обвинувачений — полтавець, який поширював наративи про високий рівень закордонної підтримки так званої російської «сво» в Україні. Крім того, він виступав проти знесення пам’ятника радянському кату та просував ідею встановлення пам’ятника Кадирову за «перемогу над неонацизмом» в Україні.

Після проведення судово-лінгвістичних експертиз слідчі СБУ повідомили обом чоловікам про підозру за ч.2 і ч.3 ст.436-2 Кримінального кодексу України (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії російської федерації проти України, глорифікація її учасників). Обвинувальні акти скеровано до суду.