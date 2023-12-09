На перехресті вулиць Гегечкорі та 29-го вересня дорожні знаки забули поставити на місце після ремонту теплотраси

Сьогодні, 11:15 Переглядів: 181

До редакції «Кременчуцького Телеграфа» звернулася постійна читачка, на ім’я Лариса. Жінка повідомила, що дуже хвилюється про безпеку дорожнього руху на перехресті вулиць Гегечкорі та 29-го вересня. Річ у тому, що там вже кілька тижнів дорожні знаки, замість того, щоб регулювати рух транспорту та пішоходів, лежать на землі. Їх забули поставити на місце після ремонту теплотраси

— Восени тут проводили ремонт теплотраси. Під час ремонту знаки зняли та поклали вдовж тротуару. Але роботи завершилися, а знаки на місце ніхто не поставив. Тротуар також не заасфальтували. Поруч знаходиться школа, мийка, комбінат, і нікому не має діла, — каже жінка.

Лариса розповідає, що вже двічі зверталася на «гарячу лінію мерії» за номером 15-63. Після першого дзвінка, частину знаків повернули на місце, але інші й досі лежать на землі.

Жінка переживає не тільки за безпеку тих, хто тут ходить, але й про те, що хтось вкраде знаки.

— Дуже шкода, що, у нас не вміють доводити справу до кінця, — підкреслила Лариса. — Сподіваюся після оприлюднення, на цю ділянку звернуть увагу ті, хто відповідає за безпеку руху.