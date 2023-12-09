На перехресті вулиць Гегечкорі та 29-го вересня дорожні знаки забули поставити на місце після ремонту теплотраси

До редакції «Кременчуцького Телеграфа» звернулася постійна читачка, на ім’я Лариса. Жінка повідомила, що дуже хвилюється про безпеку дорожнього руху на перехресті вулиць Гегечкорі та 29-го вересня. Річ у тому, що там вже кілька тижнів дорожні знаки, замість того, щоб регулювати рух транспорту та пішоходів, лежать на землі. Їх забули поставити на місце після ремонту теплотраси
Лариса розповідає, що вже двічі зверталася на «гарячу лінію мерії» за номером 15-63. Після першого дзвінка, частину знаків повернули на місце, але інші й досі лежать на землі.
Жінка переживає не тільки за безпеку тих, хто тут ходить, але й про те, що хтось вкраде знаки.
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