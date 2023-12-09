Вчора у Кременчуці рятувальники погасили загорання тролейбусу - ДСНС

Сьогодні, 11:36 Переглядів: 230

Вранці у п’ятницю, 8 грудня, загорівся тролейбус на автономному ходу на проспекті Лесі Українки у Кременчуці. Сповіщення про пожежу надійшло до Служби порятунку о 7.54. До гасіння вогню залучалися 6 вогнеборців 14-ї державної пожежно-рятувальної частини та дві одиниці пожежної техніки. О 08.29 пожежа була локалізована, а о 08.54 ліквідована.

Про це сьогодні повідомила пресслужба Кременчуцького районного управління ДСНС.

Через сильне задимлення під час пожежі рятувальники працювали в апаратах захисту органів дихання та зору.

Вогнем було знищені акумулятор автономного ходу, 4 пружини штанги, 2 кабелі штанги, охолоджуюча установа «Чиллер» та інше обладнання. Також пошкоджено лакофарбове покриття покрівлі тролейбуса.

Втім, тролейбус вдалося врятувати від повного знищення вогнем. Травмованих чи загиблих в наслідок пожежі не зареєстровано.

Як зазначають в ДСНС, причина виникнення пожежі встановлюється.