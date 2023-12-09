Віктор Крук
Ірина Фаріон на хвилі хайпу, в Україну внесли розбрат під час війни, а є ті, хто цьому радіє
Микола Корецький
Мене запитують, чому я «топлю» за УПЦ? Тому що, УПЦ історично є церквою Київської Русі, нащадками якої ми є. Так сталося, це історія.
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Богдан Лазоренко
Небезпечна благодійність, або що не так з укриттям у другій гімназії?
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Кременчук, Надзвичайні новини

Вчора у Кременчуці рятувальники погасили загорання тролейбусу - ДСНС

Сьогодні, 11:36 Переглядів: 230

 

Постраждалих внаслідок пожежі не зареєстровано

Вранці у п’ятницю, 8 грудня, загорівся тролейбус на автономному ходу на проспекті Лесі Українки у Кременчуці. Сповіщення про пожежу надійшло до Служби порятунку о 7.54. До гасіння вогню залучалися 6 вогнеборців 14-ї державної пожежно-рятувальної частини та дві одиниці пожежної техніки. О 08.29 пожежа була локалізована, а о 08.54 ліквідована.

Про це сьогодні повідомила пресслужба Кременчуцького районного управління ДСНС.

Через сильне задимлення під час пожежі рятувальники працювали в апаратах захисту органів дихання та зору.

Вогнем було знищені акумулятор автономного ходу, 4 пружини штанги, 2 кабелі штанги, охолоджуюча установа «Чиллер» та інше обладнання. Також пошкоджено лакофарбове покриття покрівлі тролейбуса.

Втім, тролейбус вдалося врятувати від повного знищення вогнем. Травмованих чи загиблих в наслідок пожежі не зареєстровано.

Як зазначають в ДСНС, причина виникнення пожежі встановлюється.

1
Автор: Віктор Крук Джерело фото: ДСНС
Теги: ДСНС пожежа тролейбус
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 48 від 30 листопада 2023)

Кременчуцький ТелеграфЪ

Читати номер

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 47 від 23 листопада 2023

Кременчуцький ТелеграфЪ

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 46 від 16 листопада 2023

Кременчуцький ТелеграфЪ

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 45 від 9 листопада 2023

Кременчуцький ТелеграфЪ

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх