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Кременчук, Надзвичайні новини

Під час бійки 25-річний молодик вдарив ножем знайомого — поліція Кременчука (додано)

Сьогодні, 12:08 Переглядів: 229

 

Постраждалого у тяжкому стані вночі ушпиталили, а підозрюваного у скоєнні злочину затримали

Минулої ночі під час бійки між чоловіками, які спільно відпочивали в одному з багатоквартирних будинків нагірної частини міста, 25-річний молодик завдав ножове поранення своєму 43-річному знайомому. Повідомлення про подію надійшло до Кременчуцького районного управління поліції 9 грудня близько 0.30 від місцевого мешканця. Постраждалого у тяжкому стані ушпиталили до лікарні — чоловікові надають необхідну медичну допомогу.

У причетності до злочину підозрюється 25-річний мешканець Кременчука. Його затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Про це повідомив начальник кременчуцької поліції Олександр Холондович, зазначивши, що з місця події спеціалісти-криміналісти вилучили речові докази. 

Вирішується питання щодо повідомлення фігуранту про підозру та обрання йому запобіжного заходу.

Слідчим підрозділом поліції розпочато досудове розслідування за ч. 1 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії.

Санкція цієї статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 8 років.

Додано:

Як повідомляє патрульна поліція Кременчука, громадянина, який, ймовірно, наніс ножове поранення (тяжкі тілесні ушкодження) своєму знайомому, затримали патрульні поліціянти, які отримали виклик близько 1.00, на вулиці Героїв Маріуполя.

— Прибувши на місце події, поліцейські виявили 43-річного заявника, який повідомив, що знайомий наніс йому тілесні ушкодження ножем. Патрульні надали домедичну допомогу та терміново викликали карету швидкої. Інспектори роти ТОР затримали чоловіка, на якого вказав заявник, ним виявився 25-річний мешканець Кременчука, - йдеться у повідомленні.

 

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Автор: Віктор Крук Джерело фото: відділ комунікації поліції Полтавщини
Теги: поліція Полтавщини Кременчук бійка ножове поранення
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