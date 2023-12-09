Під час бійки 25-річний молодик вдарив ножем знайомого — поліція Кременчука (додано)

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Постраждалого у тяжкому стані вночі ушпиталили, а підозрюваного у скоєнні злочину затримали

Минулої ночі під час бійки між чоловіками, які спільно відпочивали в одному з багатоквартирних будинків нагірної частини міста, 25-річний молодик завдав ножове поранення своєму 43-річному знайомому. Повідомлення про подію надійшло до Кременчуцького районного управління поліції 9 грудня близько 0.30 від місцевого мешканця. Постраждалого у тяжкому стані ушпиталили до лікарні — чоловікові надають необхідну медичну допомогу.

У причетності до злочину підозрюється 25-річний мешканець Кременчука. Його затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Про це повідомив начальник кременчуцької поліції Олександр Холондович, зазначивши, що з місця події спеціалісти-криміналісти вилучили речові докази.

Вирішується питання щодо повідомлення фігуранту про підозру та обрання йому запобіжного заходу.

Слідчим підрозділом поліції розпочато досудове розслідування за ч. 1 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії.

Санкція цієї статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 8 років.

Додано:

Як повідомляє патрульна поліція Кременчука, громадянина, який, ймовірно, наніс ножове поранення (тяжкі тілесні ушкодження) своєму знайомому, затримали патрульні поліціянти, які отримали виклик близько 1.00, на вулиці Героїв Маріуполя.