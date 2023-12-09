Вночі у Кременчуці поліцейські шукали зниклу 10-річну дівчинку - її знайшли у подруги
Сьогодні, 12:37
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З дівчиною все добре, хоча вона не хотіла повертатися до дому
Вчора ввечері 10-річна мешканка Кременчука пішла гуляти та не повернулася до дому. Про це Кременчуцьке районне управління поліції сьогодні вночі повідомила її мати – зателефонувала до поліції близько 4.20. Поліціянти негайно розпочали пошуки малолітньої дитини.
Про це повідомляє відділ комунікації поліції Полтавської області за інформацією Кременчуцького райуправління поліції.
- Протягом декількох годин місце перебування дитини було встановлено. Дівчинка була у подруги та не хотіла повертатися додому. З нею все добре. Ювенальні поліцейські встановлюють причини такої поведінки дитини, - йдеться у повідомленні.
Автор: Віктор Крук
Джерело фото: відділ комунікації поліції Полтавщини
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