Вночі у Кременчуці поліцейські шукали зниклу 10-річну дівчинку - її знайшли у подруги

Сьогодні, 12:37 Переглядів: 139

З дівчиною все добре, хоча вона не хотіла повертатися до дому

Вчора ввечері 10-річна мешканка Кременчука пішла гуляти та не повернулася до дому. Про це Кременчуцьке районне управління поліції сьогодні вночі повідомила її мати – зателефонувала до поліції близько 4.20. Поліціянти негайно розпочали пошуки малолітньої дитини.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Полтавської області за інформацією Кременчуцького райуправління поліції.

- Протягом декількох годин місце перебування дитини було встановлено. Дівчинка була у подруги та не хотіла повертатися додому. З нею все добре. Ювенальні поліцейські встановлюють причини такої поведінки дитини, - йдеться у повідомленні.