У Кременчуці в лісосмузі поліцейські під час патрулювання знайшли боєприпас

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Поліція закликає за жодних обставин не чіпати та не торкатися підозрілих предметів

Учора, 8 грудня, патрульні поліцейські спільно з військовослужбовцями Національної гвардії виявили небезпечний предмет в лісосмузі на вулиці Українській у Кременчуці. Джерело походження боєприпасу та причетну до правопорушення особу встановлює слідчо-оперативна група.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції в Полтавській області з посиланням на інформацію Кременчуцького районного управління поліції.

Слідчо-оперативна група та експерти криміналісти Кременчуцького райуправління поліції прибули на місце події та з дотриманням заходів безпеки вилучили знайдений боєприпас. Його направили на експертизу.

За даним фактом слідчим підрозділом поліції вирішується питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження з бойовими припасами) Кримінального кодексу України.