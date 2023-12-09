У Кременчуці в лісосмузі поліцейські під час патрулювання знайшли боєприпас

Учора, 8 грудня, патрульні поліцейські спільно з військовослужбовцями Національної гвардії виявили небезпечний предмет в лісосмузі на вулиці Українській у Кременчуці. Джерело походження боєприпасу та причетну до правопорушення особу встановлює слідчо-оперативна група.
Про це повідомляє відділ комунікації поліції в Полтавській області з посиланням на інформацію Кременчуцького районного управління поліції.
Слідчо-оперативна група та експерти криміналісти Кременчуцького райуправління поліції прибули на місце події та з дотриманням заходів безпеки вилучили знайдений боєприпас. Його направили на експертизу.
За даним фактом слідчим підрозділом поліції вирішується питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження з бойовими припасами) Кримінального кодексу України.
- Шановні громадяни! Якщо ви раптом побачили зброю, боєприпаси або інші підозрілі предмети, терміново повідомте про це до поліції за номером 102 або до ДСНС за номером 101.
За жодних обставин не чіпайте та не торкайтеся підозрілих предметів. Позначте місце події гілкою, ганчіркою, стрічкою чи будь яким іншим безпечним способом, попередьте перехожих про небезпеку, відійдіть на безпечну відстань та дочекайтеся приїзду екстрених служб (поліції або рятувальників) та вкажіть їм місце знаходження небезпечного предмета.
Пам’ятайте, що дотримання заходів безпеки рятують життя! – йдеться у повідомленні.
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