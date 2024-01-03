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Надзвичайні новини, Полтавщина

У Полтаві чоловік викрав ялинку, яка прикрашала подвір'я кав'ярні

Сьогодні, 16:03 Переглядів: 355 Коментарів: 1

 

Чоловікові загрожує до 8 років позбавлення волі

У ніч на 30 грудня, у Полтаві 26-річний місцевий чоловік вирвав з вазона ялинку, яка прикрашала подвір'я кав'ярні на Подолі. Про це повідомили у пресслужбі Головного управлінні Національної поліції у Полтавській області.

 

Про крадіжку дерева поліції стало відомо напередодні Нового року з відео, яке виклали у соціальних мережах. Цього ж дня поліціянти розшукали правопорушника та вилучили викрадене дерево.

За цим фактом поліція відкрила кримінальне провадження та вирішується питання щодо повідомлення чоловікові про підозру у вчиненні крадіжки в умовах воєнного стану.

Чоловікові загрожує до 8 років позбавлення волі.

Нагадаємо, що торік на Полтавщині чоловік з жінкою поцупили прикраси з центральної ялинки.

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Автор: Дарія Згура
Теги: ялинка крадіжка Полтава
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Коментарі: 1

747
Andron777:
Сьогодні, 17:53

Божееее... Яке вонО кончене...


1 0

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