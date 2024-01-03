У Полтаві чоловік викрав ялинку, яка прикрашала подвір'я кав'ярні

Сьогодні, 16:03 Переглядів: 355 Коментарів: 1

У ніч на 30 грудня, у Полтаві 26-річний місцевий чоловік вирвав з вазона ялинку, яка прикрашала подвір'я кав'ярні на Подолі. Про це повідомили у пресслужбі Головного управлінні Національної поліції у Полтавській області.

Про крадіжку дерева поліції стало відомо напередодні Нового року з відео, яке виклали у соціальних мережах. Цього ж дня поліціянти розшукали правопорушника та вилучили викрадене дерево.

За цим фактом поліція відкрила кримінальне провадження та вирішується питання щодо повідомлення чоловікові про підозру у вчиненні крадіжки в умовах воєнного стану.

Чоловікові загрожує до 8 років позбавлення волі.

Нагадаємо, що торік на Полтавщині чоловік з жінкою поцупили прикраси з центральної ялинки.