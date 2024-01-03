Кременчужани передали шостий човен на допомогу ЗСУ
Сьогодні, 16:29Переглядів: 371
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Сьогодні, 3 січня, кременчужани Олена та Дмитро передали човен на допомогу ЗСУ.
— Ми вирішили його передати, оскільки це потрібно Збройним силам України. Нехай він там буде в пригоді. Ми раніше на ньому плавали, відпочивали на Дніпрі, плавали на острови. Човен потрібніший армії, мені він зараз взагалі не потрібен, — говорить кременчужанин Дмитро Клименко.
— Човен поїде нашим морпіхам вже за 2-3 дні — переобладнання (ТО) зроблять там, на місці. Скоро буде фотозвіт по першим «ластівкам» — вони поїдуть туди ж. Тримаємо стрій! — повідомив керівник «Видавничого дому «Приватна газета» та «Кременчуцького Телеграфа» Сергій Кулясов на своїй сторінці у Фейсбуці.
За словами Сергія Кулясова, українці передали вже кілька човнів. А саме:
19 грудня, йому зателефонував кременчужанин, який не захотів оприлюднювати своє ім’я та заявив, що готовий безоплатно передати військовим свій човен «Прогрес» з підвісним мотором Yamaha F60 у відмінному стані.
20 грудня свій човен «Дніпро» військовимбезоплатно передав мешканець Крюкова Сергій Білоцерковець. У той же день зателефонував військовослужбовець Кременчуцького окремого батальйону територіальної оборони 116 БрТрО Дмитро Левченко, який запропонував свій човен разом з мотором для побратимів, що тримають оборону на берегах Дніпра.
22 грудня, пан Євген безоплатну передав свій човен «Крим», а пан Андрій із Києва попрохав забрати свій катер «Амур».
Перерахувати кошти на човен можна на волонтерську картку — 4627055110342143 (ПриватБанк, Сергій Кулясов)
А запропонувати продати чи подарувати свій човен можна за телефоном (Viber, WhatsAp) — 098 7777 300