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Топ новина, Кременчук, Війна, Відео, Волонтерське

Кременчужани передали шостий човен на допомогу ЗСУ

Сьогодні, 16:29 Переглядів: 371

 

Ви також можете продати чи подарувати свій човен за телефоном (Viber, WhatsAp) — 098 7777 300

Сьогодні, 3 січня, кременчужани Олена та Дмитро передали човен на допомогу ЗСУ.

— Ми вирішили його передати, оскільки це потрібно Збройним силам України. Нехай він там буде в пригоді. Ми раніше на ньому плавали, відпочивали на Дніпрі, плавали на острови. Човен потрібніший армії, мені він зараз взагалі не потрібен, — говорить кременчужанин Дмитро Клименко.

  

— Човен поїде нашим морпіхам вже за 2-3 дні — переобладнання (ТО) зроблять там, на місці. Скоро буде фотозвіт по першим «ластівкам» — вони поїдуть туди ж. Тримаємо стрій! — повідомив керівник «Видавничого дому «Приватна газета» та «Кременчуцького Телеграфа» Сергій Кулясов на своїй сторінці у Фейсбуці.

 

Нагадаємо, 18 грудня «ТелеграфЪ» закликав кременчужан зібрати кошти на придбання моторних човнів для бійців штурмового підрозділу, які зараз тримають оборону на лівому березі Дніпра.

 

Як з’ясувалося, Кременчук спроможний поставити українським військовим не окремий човен, а цілу мініфлотилію

За словами Сергія Кулясова, українці передали вже кілька човнів. А саме:

  • 19 грудня, йому зателефонував кременчужанин, який не захотів оприлюднювати своє ім’я та заявив, що готовий безоплатно передати військовим свій човен «Прогрес» з підвісним мотором Yamaha F60 у відмінному стані.
  • 20 грудня свій човен «Дніпро» військовим безоплатно передав мешканець Крюкова Сергій БілоцерковецьУ той же день зателефонував військовослужбовець Кременчуцького окремого батальйону територіальної оборони 116 БрТрО Дмитро Левченко, який запропонував свій човен разом з мотором для побратимів, що тримають оборону на берегах Дніпра. 
  • 22 грудня, пан Євген безоплатну передав свій човен «Крим», а пан Андрій із Києва попрохав забрати свій катер «Амур».

 

Перерахувати кошти на човен можна на волонтерську картку — 4627055110342143 (ПриватБанк, Сергій Кулясов)

А запропонувати продати чи подарувати свій човен можна за телефоном (Viber, WhatsAp) — 098 7777 300

Разом до Перемоги!

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Автор: Дарія Згура Фото: Кирило Воронцов, Віктор Крук
Теги: допомога ЗСУ допомога військовим човен збір коштів Дніпро
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