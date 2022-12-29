Крадіжка століття: на Полтавщині чоловік з жінкою поцупили прикраси з центральної ялинки

Сьогодні, 17:31 Переглядів: 671

На Полтавщині чоловік з жінкою викрали прикраси з центральної ялинки села Матяшівки. Про це інформує Миргородський райвідділ поліції.

Інформація про викрадення новорічних прикрас надійшла до відділення поліції №1 (смт Велика Багачка) 25 грудня від старости села Матяшівки. Офіцер Гоголівської громади відгукнувся на звернення посадової особи та разом з оперативним працівником місцевого підрозділу поліції встановив зухвалих зловмисників.

Правоохоронці зібрали докази причетності до зникнення новорічних прикрас двох місцевих жителів. У 28-річного чоловіка та 30-річної жінки вилучили пакунок з ялинковими іграшками, що належать громаді.

За фактом крадіжки, вчиненої під час війни, слідчі поліції, за процесуального керівництва Миргородської окружної прокуратури, відкрили кримінальне провадження за ч.4 ст.185 Кримінального кодексу України. За вчинену в умовах воєнного стану крадіжку кримінальний закон передбачає покарання – від 5 до 8 років позбавлення волі.

Після завершення необхідних процесуальних дій громада зможе відновити оздоблення центральної новорічної ялинки.