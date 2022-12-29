У Кременчуці зловили чоловіка з підробленим посвідченням водія

Кременчуцькі патрульні виявили посвідчення водія з ознаками підробки. Про це повідомляє патрульна поліція міста.
Учора, 28 грудня, за порушення правил дорожнього руху інспектори зупинили вантажний автомобіль DAF. Під час перевірки документів, які надав 35-річний керманич, патрульні з’ясували, що чоловік позбавлений права керування автівкою, а посвідчення водія має ознаки підробки.
За базою даних МВС документ зареєстрований на іншу людину.
Для з'ясування всіх обставин справи патрульні викликали на місце слідчо-оперативну групу.
Поліцейські наголошують, що за використання підробленого документа передбачена кримінальна відповідальність за ст. 358 (Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів) ККУ.
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№ 51 від 22 грудня 2022Читати номер