На медицину Полтавщини залучать близько пів мільярда гривень: на що вони підуть

Сьогодні, 19:00 Переглядів: 316 Коментарів: 1

Начальник Полтавської ОВА Дмитро Лунін підбив підсумки року у сфері медицини – що встигли за 2022 рік, а що планують у наступному

Начальник Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін підбив підсумки року у сфері медицини. У відео нижче він розповідає, що встигли за 2022 рік, а що планують у наступному.

163 тисячі переселенців отримали медичну допомогу в області, вдалося працевлаштувати 200 медиків. Волонтери поставили евакуаційний автобус на 9 лежачих місць для військових і цивільних людей. Також створили центр реабілітаційної медицини в обласній клінічній лікарні, куди вже закупили обладнання на 60 млн грн (роботизований ортез з біговою доріжкою, програмований екзоскелет, інтерактивні системи реабілітації), ще 60 млн грн заклали на наступний рік.

Також Лунін поінформував, що на медицину Полтавщини у наступному році залучать близько пів мільярда гривень із різних джерел фінансування. Це кошти міжнародних партнерів, обласного та місцевих бюджетів.

Чотири медзаклади області потрапили в Програму з відновлення України. Передбачене співфінансування: 304 млн грн – з Європейського інвестбанку, 55 млн – з обласного бюджету.

Якщо деталізувати:

196 млн – на реконструкцію терапевтичного корпусу обласної лікарні;

96 млн – на реконструкцію другого корпусу обласного кардіоцентру;

55,5 млн – на реконструкцію будівлі педіатричного відділення обласної лікарні;

34,4 млн – на капремонт Лохвицької міської лікарні.

З обласного бюджету на інші заклади спрямують:

43,5 млн – на капремонт відділень обласного закладу з надання психіатричної допомоги;

24 млн – на капремонт приміщень для встановлення комплекту для знезараження медичних відходів в обллікарні;

10 млн – на реконструкцію рентгено-діагностичного кабінету Кременчуцького обласного онкодиспансеру;

9 млн – на капремонти приміщень обласного санаторію для дітей із порушенням опорно-рухового апарату;

6,7 млн – на капремонт покрівлі й інженерних мереж обласного Центру терапії залежностей;

3,5 млн – на капремонт лікувального корпусу Центру педіатричної допомоги обласної лікарні.

У бюджет заклали 161 млн грн на закупівлю 86 одиниць медичного обладнання, серед них два комп'ютерні томографи.