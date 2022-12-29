На медицину Полтавщини залучать близько пів мільярда гривень: на що вони підуть

Начальник Полтавської ОВА Дмитро Лунін підбив підсумки року у сфері медицини – що встигли за 2022 рік, а що планують у наступному
Начальник Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін підбив підсумки року у сфері медицини. У відео нижче він розповідає, що встигли за 2022 рік, а що планують у наступному.
163 тисячі переселенців отримали медичну допомогу в області, вдалося працевлаштувати 200 медиків. Волонтери поставили евакуаційний автобус на 9 лежачих місць для військових і цивільних людей. Також створили центр реабілітаційної медицини в обласній клінічній лікарні, куди вже закупили обладнання на 60 млн грн (роботизований ортез з біговою доріжкою, програмований екзоскелет, інтерактивні системи реабілітації), ще 60 млн грн заклали на наступний рік.
Також Лунін поінформував, що на медицину Полтавщини у наступному році залучать близько пів мільярда гривень із різних джерел фінансування. Це кошти міжнародних партнерів, обласного та місцевих бюджетів.
Чотири медзаклади області потрапили в Програму з відновлення України. Передбачене співфінансування: 304 млн грн – з Європейського інвестбанку, 55 млн – з обласного бюджету.
Якщо деталізувати:
З обласного бюджету на інші заклади спрямують:
У бюджет заклали 161 млн грн на закупівлю 86 одиниць медичного обладнання, серед них два комп'ютерні томографи.
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№ 51 від 22 грудня 2022Читати номер