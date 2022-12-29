На війні загинув старший солдат Валерій Четверик

24 грудня загинув Валерій Єгорович Четверик, виконуючи бойове завдання по захисту України, її суверенності та територіальної цілісності, залишаючись вірним військовій присязі та українському народові, в результаті бойових дій в районі села Кліщіївки Бахмутського району, Донецької області. Про це повідомили на фейсбук-сторінці «АТО. Соціальний супровід. Кременчуцька міська територіальна громада».
Чоловіка призвали на військову службу під час мобілізації 10 березня 2022 року. Він був старшим солдатом, розвідником-кулеметником.
У нього залишилися дружина та сини.
Поховання Валерія Четверика відбудеться 30 грудня, а саме:
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№ 51 від 22 грудня 2022Читати номер