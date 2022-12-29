На війні загинув старший солдат Валерій Четверик

Сьогодні, 20:01 Переглядів: 497 Коментарів: 1

24 грудня загинув Валерій Єгорович Четверик, виконуючи бойове завдання по захисту України, її суверенності та територіальної цілісності, залишаючись вірним військовій присязі та українському народові, в результаті бойових дій в районі села Кліщіївки Бахмутського району, Донецької області. Про це повідомили на фейсбук-сторінці «АТО. Соціальний супровід. Кременчуцька міська територіальна громада».

Чоловіка призвали на військову службу під час мобілізації 10 березня 2022 року. Він був старшим солдатом, розвідником-кулеметником.

У нього залишилися дружина та сини.

Поховання Валерія Четверика відбудеться 30 грудня, а саме: