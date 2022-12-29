Президент вручив кременчуцькому льотчику Вадиму Ворошилову «Золоту зірку»

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28 грудня відомому пілоту Вадиму Ворошилову із позивним «Karaya» вручили орден «Золота зірка» та відзнаку Героя України. Про це йдеться на сайті президента України. Вадим Ворошилов із першого дня повномасштабного вторгнення росії здійснив 75 бойових вильотів. Майор виконує бойові завдання з перехоплення та знищення повітряних цілей.

Нагадаємо, 12 жовтня льотчик збив п'ять дронів-камікадзе Shahed-136. Під час знищення дрона над Вінниччиною неподалік літака розірвалася ракета, унаслідок чого він втратив керованість. За курсом була Вінниця. Вадим Ворошилов продовжив рух і, упевнившись у тому, що вивів літак у безпечну зону, здійснив катапультування.

Герой родом з Кременчука. У 2017 році Вадима визнали найкращим молодим льотчиком повітряного командування «Південь».

23 грудня міська рада надала Ворошилову звання Почесного громадянина Кременчука.

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