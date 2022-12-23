Льотчик-герой Вадим Ворошилов «Karaya» став Почесним громадянином Кременчука

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Сьогодні, 23 грудня, Кременчуцька міська рада надала звання Почесного громадянина Кременчука Герою України, льотчику Вадиму Ворошилову (позивний Karaya).

Вадим Ворошилов — кременчужанин, випускник Кременчуцького військового ліцею, закінчив Харківський національний університет повітряних сил. 2017 року Вадима визнали найкращим молодим льотчиком повітряного командування «Південь».

10 жовтня, під час масованого ракетного обстрілу, льотчик Ворошилов збив дві крилаті російські ракети. 12 жовтня знищив п'ять дронів «Shahed 136»: три — на півдні України й два — над Вінницею. Через пошкодження літака Вадим катапультувався, попередньо відвівши винищувач від населеного пункту.