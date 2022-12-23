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Кременчук

Льотчик-герой Вадим Ворошилов «Karaya» став Почесним громадянином Кременчука

Сьогодні, 17:00 Переглядів: 248

 

Вадим Ворошилов — кременчужанин, випускник Кременчуцького військового ліцею

Сьогодні, 23 грудня, Кременчуцька міська рада надала звання Почесного громадянина Кременчука Герою України, льотчику Вадиму Ворошилову (позивний Karaya).

Кременчужанин Вадим Ворошилов отримав звання Герой України: чому «Karaya» та як врятував Вінницю

Вадим Ворошилов — кременчужанин, випускник Кременчуцького військового ліцею, закінчив Харківський національний університет повітряних сил. 2017 року Вадима визнали найкращим молодим льотчиком повітряного командування «Південь».

10 жовтня, під час масованого ракетного обстрілу, льотчик Ворошилов збив дві крилаті російські ракети. 12 жовтня знищив п'ять дронів «Shahed 136»: три — на півдні України й два — над Вінницею. Через пошкодження літака Вадим катапультувався, попередньо відвівши винищувач від населеного пункту.

 

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Автор: Альона Душенко
Теги: Почесний громадянин Вадим Ворошилов Герой України сесія Кременчуцька міська рада
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