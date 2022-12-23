В територіальних громадах Кременчуцького району працюватимуть дільничні інспектори поліції

На Кременчуччині впроваджують Програму «Поліцейський офіцер громади». Такі правоохоронці будуть мати подвійне підпорядкування, проживати на території своїх громад та займатися лише питаннями підтримання порядку в них. У двох громадах району поліцейські громад вже працюють — у Градизькій та Новогалещинській.
Про це на ранковому брифінгу розповів начальник Кременчуцької районної військової адміністрації Олег Лєднік.
Планується, що найближчого часу в усі громади району будуть призначені поліцейські громад, яким мають створити відповідні умови для їх ефективної роботи.
Він додав, що поліцейські громад будуть отримувати зарплату від МВС, а службове житло їм надаватиме громада.
Він зауважив, що цими поліцейськими вже розкритий один резонансний злочин — замовне вбивство.
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№ 51 від 22 грудня 2022Читати номер