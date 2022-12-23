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В територіальних громадах Кременчуцького району працюватимуть дільничні інспектори поліції

Сьогодні, 16:35 Переглядів: 289

 

Тепер їх називатимуть поліцейськими громад

На Кременчуччині впроваджують Програму «Поліцейський офіцер громади». Такі правоохоронці будуть мати подвійне підпорядкування, проживати на території своїх громад та займатися лише питаннями підтримання порядку в них. У двох громадах району поліцейські громад вже працюють — у Градизькій та Новогалещинській.

Про це на ранковому брифінгу розповів начальник Кременчуцької районної військової адміністрації Олег Лєднік.

Планується, що найближчого часу в усі громади району будуть призначені поліцейські громад, яким мають створити відповідні умови для їх ефективної роботи.

— Це відродження інституту дільничних інспекторів. Їх перевага у тому, що вони не залучаються до патрулювання, до виконання інших завдань. Вони будуть проживати на території громади, знатимуть усіх їх мешканців та забезпечуватимуть безпеку громадян. Впровадження Програми на території громад затверджують місцеві депутати, бо саме територіальні громади мають забезпечити цим поліцейським належні умови для їх роботи, — зазначив Олег Лєднік.

Він додав, що поліцейські громад будуть отримувати зарплату від МВС, а службове житло їм надаватиме громада.

— За повідомленням селищного голови Градизької СТГ Мирослава Носи, мешканці громади дуже задоволені роботою поліцейських. Їх там двоє. Вони живуть на території громади, знають мешканців, оперативно реагують на всі порушення та добре все знають. Їм виділили житло, в обох є службові автомобілі. Вони підпорядковані як своїм начальникам в Нацполіції, так і керівнику громади, який може ставити їм завдання, — розповів Олег Лєднік.

Він зауважив, що цими поліцейськими вже розкритий один резонансний злочин — замовне вбивство.

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Автор: Віктор Крук Джерело фото: Національна поліція
Теги: Кременчуцька РВА поліція територіальна громада дільничні офіцери поліції
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